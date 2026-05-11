אחרי שעות ספורות: נעצר החשוד באירוע הירי ברמלה

במשטרה הודיעו כי עצרו את החשוד באחריות לאירוע הירי ברמלה, בו אישה נהרגה ו-4 נוספות נפצעו. במהלך הסריקות נתפס אקדח שעל פי החשד שימש אותו לביצוע הירי

שעות ספורות אחרי אירוע הירי שנרשם הבוקר (שני) ברמלה, המשטרה הודיעה כעת כי החשוד באחריות לירי נעצר לפני זמן קצר. זאת לאחר שכוחות גדולים של שוטרי מחוז מרכז, יחד עם לוחמי מג״ב מרכז, ביצעו סריקות נרחבות ומצוד אחר החשוד במעשה.

במשטרה ציינו כי במהלך הסריקות נתפס אקדח שעל פי החשד שימש את החשוד לביצוע הירי. עוד נאמר כי החשוד הוא קרוב משפחה של חלק מהמעורבות.

באירוע נפגעו חמש נשים, תושבות העיר רמלה, שפונו על ידי גורמי הרפואה לבית החולים שמיר-אסף הרופא. מותה של אחת הפצועות נקבע בהמשך בבית החולים, בעוד ש-3 פצועות נוספות מטופלות כעת - בהן אישה כבת 50 במצב קשה, ואישה כבת 30 במצב בינוני עד קשה, אישה במצב קל שנפגעה מרסיסים, ונפגעת חרדה.

מהמשטרה נמסר כי החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז מרכז, כשהודגש כי בתחילת האירוע נבדק גם חשד לרקע ביטחוני.