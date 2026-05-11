אירוע ירי ברמלה: 4 נשים נפצעו, אחת מהן במצב אנוש

אישה כבת 30 נפצעה אנוש באירוע ירי, ושתיים נוספות במצב קשה ובמצב בינוני עד קשה. פרמדיקים של מד"א פינו אותן לבית החולים שמיר-אסף הרופא. כל הפרטים

ירי ברמלה: מספר נשים נפצעו באירוע אלימות, כאשר אחת מהן פונתה לבית החולים במצב אנוש.

צוות מד"א שהגיע לזירה מעדכן כי באירוע נפצעו 4 נשים בסך הכל. אישה כבת 30 במצב אנוש שפונתה תוך כדי פעולות החייאה, אישה כבת 50 במצב קשה ואישה כבת 30 במצב בינוני עד קשה. מהמקום פונתה גם אישה במצב קל שנפגעה מרסיסים.

סגן מנהל מרחב באיילון פראמדיק מד"א אופיר שיש וחובשי רפואת חירום במד"א עבד עיסאוי, נור חסונה ומשה קוט, סיפרו: "קיבלנו מספר דיווחים על אנשים שנפצעו באירוע אלימות. הגענו למקום במהירות בכוחות גדולים, ניידות טיפול נמרץ אמבולנס ואופנועי תגובה מיידית. הובילו אותנו לפצועים שסבלו מפציעות חודרות".

"אישה כבת 30 סבלה מפציעה קשה בגופה, היא הייתה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, התחלנו בביצוע פעולות החייאה ופינינו אותה לבית החולים, בנוסף 2 נשים כבנות 30 היו בהכרה וגם סבלו מפציעות חודרות, הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ופינינו אותם בדחיפות לבית החולים. בסמוך לאירוע הייתה אישה שנפצעה מרסיס, צוות נוסף של מד"א העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה במצב קל".