יהודה לוי בעננים; ינון מגל לא מאמין שזה קורה לו

נתוני הרייטינג של אמש חושפים מגמה מדאיגה עבור ערוץ 14 בהרגלי הצפייה של אזרחי ישראל הערוץ

בזמן שעם ישראל נצמד למסך כדי לגלות מי הזוכים הגדולים של "המירוץ למיליון", בזירת הרייטינג התחוללה דרמה לא פחות גדולה. בעוד קשת 12 חוגגת נתוני צפייה חריגים, בערוץ 14 מתמודדים עם מגמת היחלשות מדאיגה של תוכנית הדגל.

הפטריוטים לא מצליחים להתרומם

הנתון המפתיע של הערב מגיע מכיוון "הפטריוטים". התוכנית, שהפכה בשנה האחרונה למדורת השבט של הימין והתרגלה לנפק נתונים של 9% ואף לעבור את רף ה-10% (דו-ספרתי), נראית כמי שאיבדה את המומנטום.

כבר שבוע שלם שהתוכנית "תקועה" בטווח שבין 6.2% ל-6.8% בלבד, ואמש היא רשמה 6.4% – נתון שלא מצליח להתחזק למרות האירועים הפוליטיים והביטחוניים הסוערים.

קשת 12 בשיא, רשת 13 מאחור

מי שלא התקשתה אמש היא קשת 12, שגמר "המירוץ למיליון" שלה הניב נתון עתק של 23.2%. מדובר באחד מנתוני הצפייה הגבוהים שנרשמו בתקופה האחרונה. מנגד, ברשת 13 הסתפקו ב-11.9% ל"האח הגדול", נתון סביר אך כזה שנשאר הרחק מאחורי המתחרה הגדולה. ב"כאן 11" סגרו את הרשימה עם 2.8% בלבד לתוכנית "האחוזון העליון".

חדשות 14 שומרת על המקום השני

בגזרת המהדורות המרכזיות, המאבק על המקום השני הוכרע גם הפעם לטובת ערוץ 14. מהדורת "חדשות 12" הובילה עם 11.2%, ואחריה "חדשות 14" עם 7.3% יציבים.

"חדשות 13" נדחקה למקום השלישי עם 5.7%, בעוד המהדורה של "כאן 11" רשמה 4.2%. ערוץ i24NEWS החדש ממשיך לנסות להשתלב בטבלה ורשם אמש 1.6%.