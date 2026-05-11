הבכיר מעריך: זה היום בו תתחדש המלחמה עם איראן

האם המזרח התיכון עומד בפני סבב לחימה נרחב כבר בימים הקרובים? ד"ר איל חולתא, לשעבר ראש המל"ל, ניסה להעריך את מועד חידוש הקרבות בשיחה שקיים הבוקר (שני) עם ניסים משעל ועמיחי אתאלי ב-103fm.

לדברי חולתא, המפתח למועד תחילת הפעילות הצבאית האמריקאית-ישראלית נעוץ ביומן המסעות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שצפוי לבקר בקרוב בבייג'ינג. כל עוד הביקור בסין עומד בעינו, הסבירות לפתיחת חזית מיידית נמוכה.

התאריך המסתמן: אחרי הביקור בבייג'ינג

"האיראנים ענו במכתב לנשיא טראמפ, שאותו הוא הגדיר 'בלתי מקובל לחלוטין'. לכאורה, האלטרנטיבה שנשארה לו היא חידוש המלחמה", פתח חולתא, אך סייג את המועד: "אני לא בטוח שזו החלופה המועדפת על טראמפ כרגע. אני חושב שזה לא סביר שנשיא טראמפ ייצא לביקור בזמן שהמזרח התיכון בוער".

לפי הערכתו של חולתא, טראמפ ינסה לנצל את הפגישה עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, כדי להפעיל לחץ אחרון על טהראן. "אם אני צריך לנחש, הוא יעבור את הביקור, ינסה עוד סיבוב על הבורג הדיפלומטי, והיה ואז לא יצליח לו – אז בהחלט יכול להיות שבשבוע הבא נראה פעילות הרבה יותר נרחבת במיצרי הורמוז".

שבת – יום הדין הדיפלומטי?

כשנשאל האם יום שבת הקרוב, מיד לאחר סיום הביקור בסין, יהיה המועד שבו תתחדש הלחימה, השיב חולתא בחיוב: "אלה בהחלט יכולות להיות החדשות של סוף השבוע. לסינים יש מנופים גדולים מאוד כיבואנים כמעט יחידים של נפט איראני. אם שום דבר לא יתקדם בערוץ הזה, אנחנו נראה את ארה"ב חוזרת לפעילות צבאית מול איראן, וישראל איתה".

המטרה המרכזית: פריצת המצור במיצרי הורמוז

חולתא הדגיש כי צה"ל וסנטקום (פיקוד המרכז של צבא ארה"ב) מחזיקים בבנק מטרות רחב ומעודכן, הכולל גם את מתקני האורניום, אך הסמל המרכזי של המערכה יהיה מיצרי הורמוז.

"מבחינת טראמפ, הפתיחה של מיצרי הורמוז הפכה להיות הסמל של ההצלחה האיראנית לכופף אותו", הסביר חולתא. "לפרוץ את המצור ולאפשר יציאה של נפט זה המפתח להעביר את המומנטום במשא ומתן מהצד האיראני לצד האמריקאי".