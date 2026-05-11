הבכיר טוען: "מערכת הבחירות הוכרעה אתמול"

סערה פוליטית ומשפטית בעקבות המינוי החדש בוועדת הבחירות המרכזית: עו"ד דין לבנה מונה לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, הגוף האמון על טוהר הבחירות וניהולן התקין בישראל. המינוי עורר תגובות חריפות, כאשר במוקד עומדת הטענה כי עמדותיו הפוליטיות של לבנה עלולות להשפיע על תפקידו המקצועי.

בראיון סוער שהעניק הבוקר (שני) עו"ד גיא בוסי לרדיו 103FM, הוא תקף בחריפות את המינוי וטען כי מדובר במהלך שישפיע ישירות על תוצאות המערכה הפוליטית הקרובה.

"מערכת הבחירות הוכרעה"

"מערכת הבחירות הוכרעה לאחר שמונה לתפקיד מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית אדם שאמר שנתניהו לא יקבל את תוצאות הבחירות", הטיח עו"ד בוסי במהלך הראיון. לדבריו, הרקע האידיאולוגי של לבנה הופך את המינוי לבלתי ראוי בעליל לאור רגישות התפקיד.

בוסי לא חסך במילים והגדיר את לבנה כאיש "שמאל קיצוני", תוך שהוא מציין כי עמדותיו הובעו בפומבי אך לאחרונה: "אדם שמאל קיצוני שרק לפני שבועיים הוא אמר בקולו באיזה צד הוא נמצא - אוי ואבוי".

גוף בלב המחלוקת

ועדת הבחירות המרכזית היא הגוף המנהל את הליך הבחירות לכנסת, ותפקיד המנכ"ל נחשב לאחד התפקידים המנהליים המשפיעים ביותר במערכת הציבורית, במיוחד בתקופות של חוסר יציבות פוליטית. טענותיו של בוסי מצטרפות לביקורת הנשמעת בימין על "צביעתן" הפוליטית של מערכות שאמורות להיות ניטרליות ואובייקטיביות.