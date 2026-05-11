דיווח: אם מינוי גופמן ייפסל, זה ראש המוסד הבא

בעוד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד נתקל בקשיים משפטיים, אם הוא לא ימונה בסופו של דבר זה המועמד שיחליף אותו

בעוד שמינויו של רומן גופמן לתפקיד ביטחוני בכיר עלול להיתקל בקשיים בבג"ץ, הפרשן בן כספית חושף בטורו ב"מעריב" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר מחזיק באלטרנטיבה ממשית – והיא מגיעה מתוך הארגון עצמו.

לפי כספית, המועמד הטבעי לרשת את הפיקוד על הארגון (אם מינויו של גופמן לא ייצא אל הפועל) הוא א', סגן ראש המוסד הנוכחי. א' נחשב למומלצו של ראש המוסד המכהן דדי ברנע, והוא מחזיק ברזומה עשיר כאחד הבכירים המעוטרים ביותר בארגון.

"ימין אידיאולוגי מובהק"

ייחודו של א', מעבר לכישוריו המקצועיים, נעוץ בזהותו האידיאולוגית. כספית מתאר אותו כ"איש ימין אידיאולוגי מובהק", ואף מציין כי יש המגדירים אותו כאיש "ימין עמוק". לצד זאת, הוא נחשב למקורב מאוד לנתניהו.

עם זאת, כספית מדגיש כי אין בכך כדי לפסול את המינוי: "זה לא הופך את המינוי שלו ללא ראוי. ברגע שמדובר באיש מקצוע, עם הישגים וקבלות שעשה את דרכו במוסד, לא צריכה להיות שום בעיה מהותית. אידיאולוגיית ימין אינה פגם וגם קרבה לנתניהו לא".

ההבטחה והאלטרנטיבה

מהדיווח עולה כי א' עצמו לא מסתיר את שאיפותיו. לפי כספית, במסגרת תפקידו הקודם סיפר א' למספר אנשים כי הוא עתיד להיות ראש המוסד הבא, כאשר הרושם שנוצר בקרב שומעיו הוא שהדברים נאמרו לו ישירות מראש הממשלה נתניהו.

הפרשן מעריך כי ייתכן ונתניהו נערך מראש לתרחיש שבו מינוי גופמן ייתקל בקשיים משפטיים, ולכן סימן לעצמו את א' כאופציה ראויה – ואולי אף עדיפה מבחינתו. "אם זה נכון, נתניהו הכין לעצמו אלטרנטיבה ראויה", מסכם כספית.