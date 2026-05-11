נתניהו: "אי אפשר לחזות מתי המשטר יפול, המלחמה לא נגמרה"

ראש הממשלה נתניהו התראיין הלילה לכלי תקשורת אמריקני והתייחס למתיחות הביטחונית מול איראן: "האם אפשרי להפיל את המשטר? כן, האם זה מובטח? לא"

ראש הממשלה נתניהו התראיין הלילה ל-CBS ודיבר על המלחמה מול איראן, שעלולה להתחדש בקרוב: "אם המשטר באיראן אכן ייחלש או אולי יופל, אני חושב שזה יהיה הסוף של חיזבאללה, הסוף של חמאס, וכנראה הסוף של החות'ים. אני חושב שאי אפשר לחזות מתי זה יקרה. האם זה אפשרי? כן, האם זה מובטח? לא. המלחמה לא נגמרה".





אתמול, שעות אחרי שדווח כי איראן העבירה לארה"ב את תשובתה להצעה האמריקנית להסכם על סיום המלחמה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב הערב (ראשון) לפנייה מטהרן בציוץ חריף שפרסם ברשת Truth Social. במקביל דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עזב אירוע בים המלח וחזר ללשכתו בירושלים כדי לשוחח עם טראמפ על ההתפתחויות.

"איראן שיחקה משחקים עם ארה"ב ושאר העולם במשך 47 שנים (עיכוב, עיכוב, עיכוב!) - ולבסוף הגיעה לשיא כאשר ברק חוסיין אובמה הפך לנשיא" טען טראמפ. "הוא לא רק היה טוב אליהם, הוא היה נהדר, ולמעשה הלך לצידם, זנח את ישראל ואת כל בעלות הברית האחרות, ונתן לאיראן הזדמנות חדשה ומשמעותית לחיים".