אחרי גמר מותח במיוחד: זה הזוג שזכה ב"מירוץ למיליון"

אחרי פרק גמר מותח בארגנטינה: טום שלח ואלמוג אוחיון הם הזוכים במירוץ למיליון 2026.
טום שלח (29) ואלמוג אוחיון (31), כדורגלנים וחברים טובים מתל אביב וחולון, זכו הערב בגמר המירוץ למיליון 2026 ששודר בקשת 12.
אחרי שחצו שלוש יבשות, 10 מדינות ומעל ל-45,000 קילומטרים, הגיעו השניים ראשונים לנקודת הסיום האחרונה של העונה בארגנטינה וזכו במיליון שקלים.
במקום השני ובפער של שניות בודדות הגיעו עדי (38) ואור (38), נשואים +2 מרמת גן. במקום השלישי הגיעו אזי (56) ודני (25), אבא ובת מכפר האורנים ותל אביב.
המירוץ למיליון מסיימת עונה עם ממוצע 18.5% (ללא הגמר) והיא התוכנית הכי נצפית השנה בטלוויזיה. זאת גם העונה הכי נצפית של הפורמט בעשור האחרון.
