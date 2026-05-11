הותר לפרסום: רס"ב אלכסנדר גלובניוב, בן 47, נהרג בקרב בלבנון

דובר צה"ל מתיר הבוקר לפרסום (שני) את פרטיו של חלל צה"ל.
רס״ב (מיל׳) אלכסנדר גלובניוב (Alexander Glovanyov), בן 47, מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון.
הודעה נמסרה על כך למשפחתו.
