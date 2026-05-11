מבזקים
סרוגים

הותר לפרסום: רס"ב אלכסנדר גלובניוב, בן 47, נהרג בקרב בלבנון

רס״ב (מיל׳) אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. הודעה נמסרה למשפחתו

כ"ד אייר התשפ"ו
הותר לפרסום: רס"ב אלכסנדר גלובניוב, בן 47, נהרג בקרב בלבנון
חלל צה"ל אלכסנדר גלובניוב צילום: אתר צה"ל

דובר צה"ל מתיר הבוקר לפרסום (שני) את פרטיו של חלל צה"ל.

 רס״ב (מיל׳) אלכסנדר גלובניוב (Alexander Glovanyov), בן 47, מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון.

הודעה נמסרה על כך למשפחתו. 

חלל צה"ל לבנון חיזבאלה

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה