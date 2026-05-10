פיצוץ מאחורי הקלעים: המדינה שמשתתפת באירוויזיון מחרימה את ישראל

דרמה בווינה: טקס "השטיח הטורקיז" המסורתי הפותח את שבוע האירוויזיון לא הרגיע את הרוחות הסוערות של המדינות שמתעקשות להחרים את ישראל בכל מחיר.

פינלנד אמנם משתתפת השנה, וגם נחשבת פייבוריטית לזכייה, אבל היא ממש לא מחבבת את ישראל. תקרית דיפלומטית-תקשורתית חריגה נרשמה כאשר דובר המשלחת הפינית החליט להחרים באופן מופגן כלי תקשורת מרכזיים, ובהם את תאגיד השידור הישראלי.

העיתונאית עמית הררי, שליחת "כאן 11" לווינה, דיווחה מהשטח על התנהלות מעוררת מחלוקת של הפינים. לדבריה, דובר המשלחת סירב לאפשר לכוכבי המשלחת, לינדה למפניוס ופטה פארקונן, להתראיין לערוץ הישראלי. באופן מפתיע, החרם לא נעצר שם: הדובר סירב להעניק ראיונות גם לרשת השידור האוסטרית (ORF) – המדינה המארחת של התחרות השנה.

הסיבה: אישור השתתפותה של ישראל

מקור המתיחות נעוץ בהחלטת איגוד השידור האירופי (EBU) והמדינה המארחת אוסטריה לאפשר את השתתפותה של ישראל בתחרות, למרות קריאות לחרם מצד מדינות וארגונים שונים על רקע המצב הביטחוני. על פי הדיווחים, המשלחת הפינית בחרה בצעד זה כדי להביע את מחאתה נגד מה שהם מכנים "מתן לגיטימציה" להגעת המשלחת הישראלית לווינה.

"אלו פטה ולינדה מפינלנד, שני אנשים מוכשרים שכנראה לא מודעים לבחירות המשלחת שלהם," כתבה הררי בחשבון האינסטגרם שלה, לצד תמונה של הצמד על השטיח האדום. "הם כנראה ינצחו את האירוויזיון הזה. דובר המשלחת החליט מבלי להתנצל שלא לתת לנו וגם לאוסטרים לראיין אותם. לא הייתה בעיה עם אף משלחת אחרת. חבל בשבילם זה אנדרסטייטמנט".