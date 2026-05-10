ראש המוסד נגד מינוי גופמן: בעיה משמעותית בהצבת גבולות

מכתבו של ראש המוסד היוצא ליועמ"שית נחשף, ומציג טענות קשות של העומד בראש ארגון הביון הלאומי למי שאמור להיות מחליפו

ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, שיגר מכתב ליועצת המשפטית לממשלה על רקע העתירות כנגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד, ויצא נגד המינוי, ואף טען כי לגופמן בעיות אישיותיות משמעותיות שהפוכות את מינויו ללא ראוי.

במכתב הקשה של ברנע, הוא מסביר כי למרות הערכתו לגופמן כקצין ויכולותיו הרבות, אישיותו לא מתאימה אל התפקיד: "לרומן גופמן יש את הכישורים, היצירותיות והתעוזה, מההתרשמות וההיכרות שלי יש לו בעיה משמעותית בהיבט טוהר המידות והצבת גבולות עצמיים".

ראש המוסד היוצר המשיך והסביר: "המוסד לא פועל תחת חוק, אין לו שר מפקח ואין לו וועדה לתת לה דין וחשבון. המוסד פועל תחת ראש הממשלה בלבד, לכן על ראש הארגון להיות אדם שמחיל על עצמו ביקורת עצמית, ללא תמרורי אזהרה, ונקי כפיים".

בקשר למקרה ההפעלה של הקטין אליה קושר שמו של גופמן הסביר ברנע: "הפעלה היא תחום מקצועי שמחייב הקפדה על נהלים, הפרה שלהם תגרור בהכרח השלכות משמעותיות, הערה פיקודית היא בעלת משמעות עמוקה, ולעיתים אף פוסלת קידום, בטח ובטח במועמדות לראשות המוסד".



