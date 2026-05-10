בתום הערכת מצב: פיקוד העורף בהנחיות ל-3 הימים הקרובים

בתום הערכת מצב הערב (ראשון), הוחלט כי מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף תישאר ללא שינוי לשלושה ימים נוספים, ותוארך עד יום רביעי, ה-13 במאי 2026, בשעה 20:00.

על פי ההנחיות המעודכנות, באזור קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, תתאפשר "פעילות חלקית". המשמעות היא שניתן לקיים פעילות רק במקומות שבהם קיימת נגישות למרחב מוגן תקני בפרק הזמן הרלוונטי לאזור. הנחיות התקהלות וחינוך בכל הנוגע להתקהלויות באזורים אלו, נקבע כי בשטח פתוח ניתן לכנס עד 200 אנשים, בעוד שבתוך מבנה סגור תתאפשר התקהלות של עד 600 אנשים. יצוין כי בשלב זה לא התקבלה החלטה על סגירת חופים. בתחום החינוך ומקומות העבודה, המדיניות מאפשרת קיום פעילות במבנים או במקומות שמהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החרגות בקו העימות על פי הנחיות פיקוד הצפון, ביישובי קו העימות קיימת חלוקה פנימית לגבי מוסדות החינוך: בחלק מהיישובים ניתן לקיים פעילויות חינוכיות רק בתוך מבנה או מרחב מוגן תקני.

ביישובים אחרים ניתן לקיים פעילות חינוכית גם במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן בפרק הזמן הנדרש עם הישמע ההתרעה. בפיקוד העורף קוראים לציבור להמשיך ולהתעדכן בהנחיות המשתנות בפורטל החירום הלאומי וביישומון, ולהישמע להוראות כוחות הביטחון בשטח.

