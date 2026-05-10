דמעות התנין: קמפיין 'גונבים את הבחירות' של השמאל מעלה הילוך

כשהציבור הכי אלים ואנטי-דמוקרטי בישראל, שמתמיד להאשים את יריביו בחטאיו שלו, זועק במקהלה מתוזמרת ומתואמת על 'שוד הבחירות הקרב' על כולנו לחשוש לגורל הדמוקרטיה בישראל

במילותיו של בנו של רבי יהושע "עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה", ממבטו של אדם זר שהיה נוחת אתמול בישראל, היה ניתן לדמיין אך ורק עולם הפוך מהמציאות.

כל אדם שהיה נחשף ללא קונטקסט היסטורי בסיסי אל זעקות הקוזאק הנגזל של השמאל בישראל היה חייב לצייר בדמיונו עולם מקביל לשלנו, ולהניח שמדינת ישראל יושבת ומלקקת פצעים של לא פחות משנים של מחאות ימין קיצוניות, סוערות ואלימות, מציאות של שנים של התקוממות מלאכותית, אנטי-עממית של מיעוט ימני כנגד הכרעת העם השמאלנית 'ליברלית'.

אותו אדם כנראה יידרש לדמיין לעצמו חסימות אלימות, מחאות שמתגלגלות באופן תדיר אל פרעות בוערות שכוללות אלימות, הפחדה, השמדת הסדר הציבורי וכל קונספט של חוק וסדר, חסימות המוניות ופגיעה בלתי ניתנת להצדקה בחייהם של מיליוני אזרחים. מעבר לכך, הוא יידרש גם לדמיין את אותם פורעי ימין מוסתים תוקפים אזרחים ברחובות, פועלים באלימות כנגד כל ארגון ועמותה שלא לטעמם וגוררים את המדינה לברכיים על ידי פירוק הכלכלה, פירוק החברה וניסיון כנה להצית מלחמת אזרחים.

אותו אדם יהיה חייב להניח שכך נראו השנים האחרונות ברחובות ישראל, אחרת לא יוכל ליישר את הדיסוננס המוחלט, בין המציאות לבין קמפיין 'שוד הבחירות' של 'המחנה הליברלי' בישראל.

הרי איזו הצדקה, איזה בסיס קלוש ביותר של ראיות, קיים לטענה כי הימין יכפור בתוצאות הבחירות? האשמה כה נחרצת בדבר שמעולם לא קרה, לא בהפסדים קרובים ולא בהפסדים רחוקים, לא עם נתניהו ולא לפניו חייבת לבוא ממקום אחר, לא כנה, אולי אפילו טיפולי במידה, כרגיל, השמאל בישראל מקרין על הימין את כל כיעוריו שלו ואז רועד באימה מהדמון שמופיע במראה.

אין באף מדינה דמוקרטית סבירה ותקינה, אף מחנה שעשה כה הרבה על מנת לקעקע ולערער את יסודות הכרעת העם של הדמוקרטיה, ובאותה נשימה מעז להיזעק כל כך על 'הדמוקרטיה שלי'.

בזמן שהם מפנים אצבע מאשימה על כפירה בתוצאות הבחירות, היה זה השמאל שאחרי סבב הבחירות האחרון רץ לצעוק כי הימין זכה רק 'באופן טכני' בגלל נפילת מר"צ, ולכן אין לו מנדט לשינויים מהותיים.

בזמן שהם זועקים על 'שיבוש יום הבחירות' זה השמאל שמתכנן לשלוח פלנגות בסגנון החולצות החומות של לוחמי סיירות לאיים על קלפיות ב'ערים קשות' כמו בית שאן, עפולה ומגדל העמק.

בזמן שהם מבכים על הסכנה מ'אירוע קפיטול' היה זה השמאל שצר על הכנסת בישראל, הפרעה בין כותליה ופעל לשבש הליכי חקיקה שהתרחשו כדין.

אז אם השמאל זועק עכשיו על זה שעוד חצי שנה הימין הולך 'לגנוב את הבחירות' צפו פני עתיד שברגע האמת, יהיה זה השמאל שיבצע את כלל רשימת איומי ה'דמוקרטיה המתפרקת' שהם אוהבים לבכות.

צפו לתרחישים אפשריים, ולא בלתי סבירים של חסימות בסגנון מצור אחים לנשק על פורום קהלת במסגרת רחבה הרבה יותר, קונצרטינות ומדורות בכבישים, אלימות בקלפיות, טענות שקר על זיופים במוקדי הצבעה לימין ועוד מכל הבא ליד.

ובמידה וגם זה לא יעבוד, צפו למבול של מניעות משפטיות להקמת ממשלה, עתירות לבג"ץ בדרישות לספירות חוזרות של הקולות, דרישות לפסילת קלפיות ועוד ועוד.