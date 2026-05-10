ברוך דיין האמת: הלך לעולמו הרב יעקב חזן

הלך לעולמו הרב יעקב חזן, מרבניה המובהקים של ישיבת 'מצפה יריחו', שהעמיד דורות של תלמידי חכמים ובני תורה. הלווייתו תתקיים הלילה בהר המנוחות

אבל כבד בעולם התורה ובישיבת מצפה יריחו: הלך לעולמו הרב יעקב חזן זצ"ל, מרבני הישיבה הגבוהה "מאור טוביה" במצפה יריחו. הרב חזן, דמות מוכרת ואהובה בישיבה, העמיד לאורך עשרות שנותיו דורות רבים של בני תורה ותלמידי חכמים שדבקו בדרכו.

במודעת האבל שפרסמה משפחת הישיבה נכתב בכאב: "משפחת הישיבה הגבוהה מצפה יריחו כואבת בדמעות ובלב קרוע את הסתלקותו לבית עולמו של אהובנו, אשר הרביץ תורה בקדושה ובאהבה שנים רבות". עוד צוין כי הרב היה "צדיק וחסיד" וממרבני הישיבה המובהקים ביותר.

הרב חזן זצ"ל היה דמות רוחנית משמעותית עבור תלמידיו, ושילב באישיותו למדנות מעמיקה לצד חסידות ונעימות הליכות. ישיבת מצפה יריחו, בה לימד שנים רבות, נחשבת לאחד המבצרים התורניים הבולטים בציונות הדתית, והרב חזן היה מאבני היסוד של צוות הרבנים במקום.

פרטי הלוויה

הלווייתו של הרב יעקב חזן זצ"ל תתקיים הלילה, יום ראשון, כ"ג באייר, בשעה 22:30 בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים.

תלמידיו הרבים ובוגרי הישיבה לאורך השנים צפויים להגיע לחלוק לו כבוד אחרון. "כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'".