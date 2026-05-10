האיראנים עונים לטראמפ: מוכנים רק לעסקה לעצירת הלחימה

גורמים איראנים ששוחו עם התקשורת האמריקאית טוענים כי ההצעה האיראנית כוללת אך ורק הסכמה למתיחת הפסקת האש ב-30 יום נוספים, במהלכם ימשיכו לדון הצדדים בשאר הנושאים

גורמים בכירים מהמשטר האיראני ששוחחו כעת עם מערכת הניו יורק טיימס טענו כי התשובה האיראנית לוושינגטון לא צפויה לכלול הסכמות פורצות דרך, וכי הכוונה המרכזית של המשטר היא להסכים ולהביא להארכה בת כ-30 יום בהפסקת האש במהלכה ארצות הברית תסיר מהם את המצור, וימשכו הדיונים בשאר הנושאים.

על פי הדיווח, אותם בכירים הסבירו כי הצמרת האיראנית לא מוכנה להגיע לפשרות שדרש ממנה הנשיא טראמפ בשלב הזה, וכי ההצעה, למרות הקולות האופטימיים סביבה, תכלול ברובה אמירות כלליות עם הצעה בסיסית שתכלול הסכמה של שני הצדדים לחידוש הפסקת האש לחודש נוסף, במהלכו ימשיכו לדון באי ההסכמות הרבות שנותרו בין הצדדים.

אך על פי האיראנים, הם מתכוונים לשלם באשראי ולדרוש תמורה במזומן, כאשר על פי אותם מקורבי משטר, ההסכמה האיראנית להארכת הפסקת האש צפויה לכלול דרישה מטהראן לקבלת ערבויות והתחייבויות מארצות הברית על הסרה כוללת של מצור הימי בדרום איראן, וכי רק לאחר שדבר זה יתרחש, תסכים איראן לחזור לשולחן המשא ומתן ולדיונים בשאר הנושאים, כמו פרויקט הגרעין והטילים.