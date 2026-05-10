דיווח: המשטרה פתחה בבדיקה נגד ערוץ 14

התפתחות משמעותית בנוגע לשידורי ערוץ 14: לראשונה, משטרת ישראל מאשרת כי נפתחה בדיקה רשמית באגף החקירות והמודיעין (אח"מ) בעקבות התבטאויות שנשמעו בערוץ נגד שופטי בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

הדיווח, אותו פרסם עיתונאי ynet לירן תמרי, מגיע בעקבות תשובת המדינה לעתירה שהגישה "התנועה לרגולציה הוגנת". לפי עמדת המשטרה שהוגשה לבג"ץ, הליך הבדיקה צפוי להיות ממושך: "הליך הבדיקה צפוי להימשך כחצי שנה בשל היקף ההתבטאויות הרב".

"בירור ראשוני החל"

הודעת המשטרה מגיעה כמענה לעתירה המבקשת להורות על פתיחה בחקירה פלילית בחשד לעבירות המרדה והסתה לאלימות בעקבות תכנים ששודרו בערוץ. המדינה הבהירה בתשובתה כי בעוד שטרם התקבלה החלטה על חקירה פלילית, הליך הבדיקה כבר יצא לדרך.

בתנועה לרגולציה הוגנת תקפו את משך הזמן שנדרש לרשויות לפעול. "450 ימים אחרי שהוגשה תלונה, מודיעה המדינה כי ייקח לה לפחות שישה חודשים לחקור את התלונה", מסרו בתגובה. "היא מבקשת שנתנחם בזה שהחל כבר בירור ראשוני. האיומים על חיי שופטי בית המשפט העליון נעשו מוחשיים מאי-פעם".

נכון לעכשיו, מדובר בהליך בדיקה באגף החקירות ולא בחקירה תחת אזהרה, אולם עצם האישור הרשמי על בחינת התכנים מהווה עליית מדרגה משמעותית.