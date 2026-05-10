תחת אבטחה כבדה: נועם בתן בטקס פתיחת האירוויזיון

לצלילי הבה נגילה ועם דגלי ישראל: נועם בתן, נציג ישראל צעד על שטיח הטורקיז במסגרת פתיחת שבוע האירוויזיון. "אני נהנה כמו שמעולם לא נהניתי בחיים", שיתף בתן בראיון

תחת מעטפה של אבטחה כבדה לצלילי "הבה נגילה" של התזמורת, נועם בתן והמשלחת הישראלית התקבלו בחיבוק חם ואוהד בטקס הפתיחה של האירוויזיון על שטיח הטורקיז המסורתי.

מעריצים ישראלים הריעו למשלחת, וגם מעריצים ממדינות אחרות שהתרגשו לפגוש את הזמר הישראלי על השטיח החגיגי. בראיון שיתף בתן כי הוא "נהנה כמו שמעולם לא נהנה בחייו", מכל חווית האירוויזיון.

בתום ראיון קצרצר על השטיח, נשמעו גם קולות תמיכה רבים וצעקות אהדה בעד נועם. הוא יעלה על הבמה בחצי הגמר שישודר השבוע ביום שלישי בשעה 22:00, בתקווה שיעלה גם לגמר הגדול שישודר במוצאי שבת.



