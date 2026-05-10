תחת אבטחה כבדה: נועם בתן בטקס פתיחת האירוויזיון

תחת מעטפה של אבטחה כבדה לצלילי "הבה נגילה" של התזמורת, נועם בתן והמשלחת הישראלית התקבלו בחיבוק חם ואוהד בטקס הפתיחה של האירוויזיון על שטיח הטורקיז המסורתי.
מעריצים ישראלים הריעו למשלחת, וגם מעריצים ממדינות אחרות שהתרגשו לפגוש את הזמר הישראלי על השטיח החגיגי. בראיון שיתף בתן כי הוא "נהנה כמו שמעולם לא נהנה בחייו", מכל חווית האירוויזיון.
בתום ראיון קצרצר על השטיח, נשמעו גם קולות תמיכה רבים וצעקות אהדה בעד נועם. הוא יעלה על הבמה בחצי הגמר שישודר השבוע ביום שלישי בשעה 22:00, בתקווה שיעלה גם לגמר הגדול שישודר במוצאי שבת.
