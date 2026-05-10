אתר ההימורים הפופולרי חוזה: כך יסתיימו הבחירות הקרובות

אתר ההימורים הפופולרי פולימרקט חוזה כיצד הסתיימו הבחירות הקרובות בישראל. כל הפרטים

מערכת הבחירות בישראל מעוררת עניין לא רק במסדרונות הכנסת, אלא גם בזירות ההימורים הבינלאומיות. על פי דיווח באפליקציית V1, פלטפורמת חיזוי השווקים הפופולרית "פולימרקט" (Polymarket) החלה להציג הימורים על עתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הישורת הפוליטית הבאה.

הנתונים משקפים את הערכות המהמרים ברחבי העולם לגבי תוצאות הבחירות המתוכננות לאוקטובר 2026 והשפעתן על הרכב הממשלה בשנים שאחרי.

התחזית ל-2027: נתניהו מחוץ ללשכה?

לפי נתוני הפלטפורמה, 49% מהמהמרים מעריכים כי בנימין נתניהו לא יהיה ראש הממשלה בשנת 2027. נתון זה נגזר מההנחה כי בבחירות שיתקיימו באוקטובר הקרוב, נתניהו לא יצליח להרכיב את הממשלה הבאה, מה שיוביל להחלפתו בתחילת השנה שלאחר מכן.

מנגד, 40% מהמהמרים עדיין מאמינים כי נתניהו ינצח בבחירות הקרובות באוקטובר 2026, יזכה שוב באמון הציבור וימשיך לכהן בתפקידו גם לתוך שנת 2027.

מה זה פולימרקט?

"פולימרקט" היא פלטפורמה מבוססת קריפטו המאפשרת למשתמשים להמר על תוצאות של אירועים עולמיים – מפוליטיקה ועד ספורט. בניגוד לסקרים רגילים המבוססים על מדגמי דעת קהל, כאן המשתתפים משקיעים כסף על הערכותיהם, מה שהופך את המדד לכזה שרבים בעולם הפוליטי עוקבים אחריו בניסיון לזהות מגמות בשטח.