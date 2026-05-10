הורים רבים משתפים שהמריבות עם המתבגרים הם על זמן המסכים. הצעה מהפכנית עשויה לשנות את התמונה, ולא רק בשומר המסך בנייד.

אחד התסכולים הגדולים של הורים למתבגרים במאה ה-21 הוא העובדה שגם אם ילמדו לרוץ מהר מאד, הם עדיין לא יצליחו להשיג את ילדיהם מבחינה טכנולוגית.

המהירות הבלתי נתפסת עד כדי שיגעון בה השתלטו האמצעים האלקטרוניים על חיי הילדים תוך כדי גזלת ילדותם, תמימותם ושנות חייהם היפות ביותר משאירה גם את הזאב המצויר המכונה וויל.אי קויוטי (שכבר הפך ברבות השנים לתלת-ממדי) הרחק מאחור במאמציו להשיג את אצן הכבישים הפולט "ביפ-ביפ"(שכיום זהה לצליל קבלת ההתראה בנייד על עדכון חדש מרשת חברתית אחת המתחרה על תשומת לב במקביל לעוד הרבה יותר מדי כמוה), בידיעה ברורה ומרה שאת הקדמה הזאת אי אפשר לנצח גם עם טיל טורבו הפועל על דלק סילוני.

קרב אבוד מראש

אם נוסיף לאתגרים הטכנולוגיים המהירים וזמן המסך התובעני גם את העובדה המצערת אך הנכונה עובדתית לפיה רוב בני האדם פתחו עם השנים הפרעות קשב בדרגות חומרה שונות אך מתסכלות באותה מידה, נבין שגם אין אפשרות להסביר לצאצאים המאותגרים תודעתית במתקפה משולבת ורבת חזיתות על תשומת לבם את העובדה שההורים לא מצליחים לתקשר אתם כמו שצריך. ומי יכול? הרי זמן השיחה הממוצע בין בני אדם בעידן המודרני התקצר לכדי פחות מדקה, וגם זה רק כדי להודיע שאין לך קליטה.

במסגרת המאמצים ללכוד תשומת לב לקצת יותר ממהירות האור, התעצבו הרשתות החברתיות למסרים מהירים כך שכידוע לכל משתמש כבד ומכור לזמן אוויר סלולרי, שכיום ניתן לשמוע הודעה בווטסאפ במהירות יירוט של טיל החץ.

אבל גם להודעה הזאת אין ערך ממשי כי לרוב מוחקים אותה אחרי שמיעתה, ממש כמו בעבר בקטע הטיפשי ביותר בסדרה "משימה בלתי אפשרית"(הרבה לפני שטום קרוז הרס אותה בקולנוע) בה נאמר תמיד "ההודעה הזאת תשמיד עצמה בעוד 5 שניות" ועשן לבן סימן שזה אכן קרה.

פתרון מהפכני בהפוכה

למרות שלאור כל הכתוב לעיל, אין סיכוי להקדים את הילדים ולבדוק מה שלומם והאם המוח שלהם עדיין זוכר מי הביא אותם לעולם, יש פתרון גאוני ומהפכני שייתכן שהורים לא לוקחים אותו ברצינות ולדעתי כדאי מאד שיעשו זאת כי הוא ממש פשוט:

אם אינך יכול לנצח אותם- הצטרף אליהם!

כן כן, אבא ואמא! מה שקראתם! כדאי מאד שגם אתם תיפתחו לעצמכם חשבון אינסטה, ו-TIK-TOK, ואולי אפילו טלגרם השם ישמור ויציל, כדי להאציל מסמכותכם על הדור הצעיר ולהוכיח להם שלא נשארתם מאחור יותר מדי. ואם הם לא מאמינים שיצפו בליפ דאב בסטורי האחרון שהעליתם כולל ריקוד מקורי! טוב, אולי פה הגזמתם קצת יותר מדי, אבל הכיוון ברור.

הצטרפות למרחב הווירטואלי בו גדלים ילדיכם בלעדיכם רק תיטיב את חייכם, ותרחיב ואף תחזק את הקשרים ביניכם.

לא מאמינים? נסו בעצמכם!

