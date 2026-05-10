משרד הבריאות בקריאה דחופה לציבור

משרד הבריאות פרסם היום (א') הודעה דחופה לציבור, לפיה חולה במחלת החצבת שהה במלון "דן" באילת במהלך סוף השבוע האחרון. על פי הדיווח, החשיפה הפוטנציאלית במלון התרחשה בין התאריכים ה-06.05.26 ל-08.05.26.

במשרד הבריאות מדגישים כי חצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר. התסמינים המרכזיים כוללים חום גבוה, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה אופיינית. למרות שרבים רואים בה מחלת ילדים, המחלה עלולה להיות כרוכה בסיבוכים קשים ואף מסכני חיים.

מה עליכם לעשות?

אנשים ששהו במלון בתאריכים שצוינו מתבקשים לוודא בהקדם כי הם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות (בשתי מנות חיסון). החיסון, כמו גם טיפול מונע הניתן בסמוך לחשיפה, יכולים למנוע תחלואה קשה.

לצורך בדיקת הסטטוס החיסוני או קבלת חיסון במידת הצורך, ניתן לפנות לקופות החולים או למוקד "קול הבריאות" בטלפון 5400*.

חשש מסיבוכים: "חשיבות עליונה להתחסן"

במשרד הבריאות שבים ומדגישים כי במקרה של הופעת תסמינים, יש לגשת לטיפול רפואי בהקדם. עם זאת, כדי למנוע הדבקה נוספת בחדרי המתנה, יש לתאם את ההגעה למרפאה או לבית החולים מראש.

"החצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח", נמסר מהמשרד. "אנו מדגישים את חשיבות מתן חיסוני השגרה כנגד מחלות שחלקן עלולות לגרום לסיבוכים קשים ולמוות".