טראמפ מאיים: יכולים לחזור להפציץ באיראן בכל רגע

הנשיא טראמפ התראיין לפני זמן קצר לתקשורת בארצות הברית, וכשתשובת איראן להצעת הבית הלבן לעסקה ברקע, טראמפ הודיע כי הוא ידרוש מאיראן את כל האורניום המועשר הקבור מתחת לאדמה, והודיע כי ייתכן ויחזור ללחימה באיראן בקרוב מאוד

כשההודעה על שיגור התגובה של איראן להצעת העסקה של הנשיא טראמפ מהדהדת בכותרות, הנשיא טראמפ מעלה שוב את גובה הלהבות, ומבהיר כי איראן תידרש למסור לידיו את כל האורניום המועשר שקבור מתחת לאדמה מאז מבצע "פטיש חצות", והבהיר שכל גורם שינסה להתקרב לאורניום עד אז יחוסל במקום, ובנוסף הודיע כי ייתכן והלחימה עם איראן תתחדש מהר משחושבים.

טראמפ התראיין לגופי התקשורת בארצות הברית, והבהיר שורה של נושאים בקשר למשא ומתן עם איראן, וכיצד עסקה צפויה להתרחש ומה יקרה אם לא.

ראשית הבהיר טראמפ כי במסגרת כל עסקה, איראן תידרש לפרק את תוכנית הגרעין ולמסור לידיו את האורניום המועשר, בקשר למצבורים שנותרו קבורים מאז תקיפת המפציצים האמריקאים הסביר: "נשיג אותו (האורניום) מתישהו, אנחנו עוקבים אחריו, ואני הקמתי יחידה שנקראת כוח החלל, והם עוקבים אחר זה, יש לנו על זה עיניים בכל רגע, אנחנו נדע את השמות של כל מי שמתקרב, אם מישהו יתקרב למקום, נדע על זה ונפוצץ אותו במקום".

בקשר לאפשרות שאיראן תסרב להצעת העסקה שהעביר הסביר טראמפ: "זה לא שבאמת יש להם הרבה קלפים, אנחנו יכולים לחזור להפציץ אותם בכל רגע, זה יימשך שבועיים לפחות ואנחנו נפציץ כל יעד שיתחשק לנו".