דיווח: הרמטכ"ל לשעבר מצטרף לגדי איזנקוט

הרמטכ"ל לשעבר מנהל מגעים עם גדי איזנקוט על הצטרפות למפלגתו. זה התפקיד שהוא מייעד לו

האם אנחנו בדרך ל"קוקפיט" חדש במערכת הפוליטית? הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו חשף בפתיח תוכנית הרדיו שלו ב"גלי ישראל", כי יו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, מנהל לאחרונה שיחות אינטנסיביות עם הרמטכ"ל ושר החוץ לשעבר, גבי אשכנזי.

לדברי ברדוגו, השניים פועלים תחת סלוגן המנסה לנכס להם את שיקום המערכות: "הכותרת של השיחות האלו היא שגבי שיקם את הצבא וגדי ישקם את ישראל". מדובר במהלך שנועד למצב את השניים ככוח ביטחוני-אסטרטגי מוביל לקראת מערכת הבחירות הקרבה.

הבטחה לתיקים בכירים

במסגרת המגעים, כך טוען ברדוגו, נעשים ניסיונות להבטיח לאשכנזי תפקיד משמעותי בממשלה הבאה שתקום, אם המהלך יבשיל. "רוצים להבטיח לו את תיק החוץ או את תיק הביטחון", הסביר הפרשן.

כזכור, אשכנזי לקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים לאחר התפרקות ממשלת נתניהו-גנץ, בה שימש כשר חוץ מטעם "כחול לבן". כעת, על פי הדיווח של ברדוגו, נראה כי אשכנזי שוקל ברצינות חזרה למגרש הפוליטי לצדו של איזנקוט.

מתארגנים מחדש במרכז

החבירה המסתמנת בין השניים עשויה לשנות את מאזן הכוחות בגוש המרכז-שמאל, במיוחד לאור הלחצים על ראשי המפלגות האחרות בתוך הגוש. "הם מתחילים להרים סוג של קוקפיט חדש", סיכם ברדוגו, "וגבי מעוניין לשבת בו".