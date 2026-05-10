דני קושמרו חוטף מעיתונאי חדשות 12: "בכיין סדרתי"

לזה צופי "חדשות 12" כנראה לא היו מוכנים: העימותים על מסך הטלוויזיה הם דבר שבשגרה, אך הפעם המתקפה הגיעה דווקא מכיוונו של גיא פלג לעבר הקולגה דני קושמרו. במהלך תוכניתו היומית ברדיו 103fm, הדהים פלג את המאזינים כשכינה את קושמרו "בכיין סדרתי" – וכל זאת על רקע משחקי המחזור האחרון בכדורגל.

הכל החל בשיחה עם מאזין בשם דוד, אוהד הפועל תל אביב, שהתקשר להתלונן על תוצאת התיקו בדרבי ועל שיפוט לא הוגן כלפי קבוצתו. המאזין טען כי להפועל הגיע פנדל שלא נשרק וכי "למכבי רעדו הברכיים". פלג, אוהד מושבע של מכבי חיפה, ממש לא קנה את הטענות.

"בכייניות סדרתיות"

"הפועל באר שבע והפועל תל אביב הן בכייניות סדרתיות. ככה אני מרגיש", הטיח פלג במאזין. "אני לא חושב שיש איזו קומבינה גדולה לדפוק אותן. בסך הכול יש הרבה קבוצות שיכולות להיות להן טענות מוצדקות על שיפוט".

בשלב זה, החליט פלג לערב את חברו למערכת החדשות, דני קושמרו, הידוע כאוהד שרוף של הפועל באר שבע. פלג חשף כי הביקורת שלו על ה"בכיינות" של הקבוצה מהנגב מופנית באופן קבוע גם כלפי קושמרו עצמו.

"תמיד אני אומר את זה לדני קושמרו, שהוא בכיין סדרתי", הפתיע פלג את המאזינים.