באיראן מדווחים: נשלחה התשובה להצעה האמריקאית להסכם

באיראן מדווחים כי לפני זמן קצר, המשטר האיראני העביר רשמית את תגובתו להצעת ארצות הברית לעסקה כוללת

על פי שורה של גופי חדשות המקורבים למשטר, טהראן העבירה כעת את תגובתה להצעה האמריקאית להסכם כולל לסיום המלחמה ופרויקט הגרעין האיראני, אמש נטען באיראן כי המשטר סירב להצעה והעביר את המסר ישירות אל מזכיר המדינה מרקו רוביו, אך כעת מעדכנים כי התגובה הועברה אל המתווכים הפקיסטניים.

על פי סוכנות הידיעות הממלכתית של המשטר 'IRNA', ההודעה, הכוללת תשובה מפורטת הועברה לפני זמן קצר אל המתווכים הפקיסטניים, לאחר שאיראן "למדה לעומק את ההצעה האמריקנית והעבירה את תגובתה המפורטת".

על פי דיווחים נוספים מגורמים מקורבי משטר, ייתכן שאיראן העבירה תגובה שאפשר להגדיר כ'חצי הסכמה', כאשר לפי הדיווח איראן תביע הסכמה עקרונית למסגרת ההסכם, אך תתעקש כי קודם כל יש לעסוק בסיום המלחמה ורק לאחר מכן בשאר הנושאים בהם נקבה ארצות הברית.