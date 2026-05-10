ירושלים שלא הכרתם: טיול ליום ירושלים

כשעולים במדרגות למול שערי חולדה (שניים מהם סמוכים לפינה המערבית בכותל הדרומי ושלושה במרכז הכותל הדרומי) מבינים יותר מכל את המציאות אותה חוו עולי הרגל שהגיעו לירושלים ונכנסו לתוך המתחם המקודש. חודש אייר יום שחרורה של ירושלים, הוא זמן חשוב מאין כמותו לבקר בירושלים. זו העילית וזו התחתית. נתחיל מלמטה.

תעלת הניקוז והעופל

עמוק בבטן האדמה מתחת לשער האשפות מסתתרת לה תעלת הניקוז של ירושלים. הסיפור מתחיל אמנם לפני אלפי שנים אך בתקופתנו (בשנת תשס"ז 2007) החלו הפרופסורים רייך ושוקרון בחפירה מסודרת בתוך תעלת הניקוז המרכזית של העיר ירושלים, זו מסוף ימי הבית השני.

אורכה שנחשף הוא מעל ל- 700 מטרים והיא עוברת מתחת למרכזה של העיר, חולפת על פני שער האשפות וחודרת פנימה לתוככי העיר העתיקה ולעבר אזור הכותל הדרומי.

"תעלה זו נקזה את העיר ירושלים דרומה אל עבר בריכת השילוח ואל מחוץ לעיר והיא גם שימשה כפי שמספר לנו פיני רפאל מתיירות הרובע "את המורדים ברומאים כמקום מחבוא".

ואכן בתוכה נתגלו ממצאים רבים המספרים על העיר ירושלים ועל חורבנה. כלים ומטבעות רבים, פעמון זהב זעיר שהיה תפור לבגד של אדם רם מעלה, חרב רומאית בנדנה ולאחרונה, מספרים בעיר דוד, טביעת חותם בלשון הארמית ובה כתוב 'דכא ליה' (= טהור לה'), החתמה רשמית, כנראה, של אישור לטהרתו של קרבן או חפץ וקשור למנהל של המקדש.

די לראות את מקוואות הטהרה עמוק בטן האדמה כדי להבין את עצמתו של המקום הזה שנושק לאבני הסלע ולאבני הכותל המערבי.

מה כתב המלך חזקיהו ולמי?

במרכז דוידסון, בו מרכז תצוגה מרהיב בו נמצאות תגליות מסקרנות: מכסה של ארון קבורה עליו חרוטה הכתובת "בן הכהן הגדול", אבן עליה מופיעה המילה 'קורבן' שהייתה מעין 'אישור תשלום' עתיק עבור אלה שלא רצו לעלות עד לבית המקדש עם הצאן שקנו להעלאת עולה.

עוד במיצגים: מטבעות עם סימנים קדומים שכולנו מכירים מצידו האחורי של מטבע השקל הישראלי של ימינו וגם ממטבעות נפוצים נוספים, בקבוקוני בושם, כלי קרמיקה מרשימים ומפוארים, משקולות אבן, ספלים ועוד.

בגן נמצאת גם אבן הפינה של רחבת בית המקדש עליה כתובת מיוחדת ושהייתה מוצבת במקום הגבוה ביותר על הר הבית ממנו היא נפלה מטה בעת חורבן העיר.

לא הרחק משם בכניסה לכותל הקטן בתוך אולם ממלוכי מפואר מסתתר לו ה"מסע לירושלים".

"המסע לירושלים", סיפור נדודי העם היהודי

כל מבקר במרכז יוצא כאן למסלול אישי (על פי ארץ מוצאו), בו עומדים (בעצם יושבים מול מסכים..) בצמתי ההכרעה הדרמטיים של התפוצה היהודית ממנה הגיע ומקבלים את ההחלטות שקיבלו אבות אבותינו במהלך שנות הגלות הארוכה.

רחלי חדד, מורת הדרך שלנו, מספרת ש"המסע לירושלים" עושה שימוש בטכנולוגיה אינטראקטיבית מתקדמת, המשלבת בין למעלה ממאה סצנות דרמטיות וסרטי מידע אנימטיביים, אשר יוצרים הזדהות והבנה עם סיפורו המופלא של העם היהודי.

במשך למעלה מעשר שנים עמל צוות ההקמה על בניית מפת נדודי היהודים בעולם ועריכת תחקיר מעמיק על כל אחת מתפוצות ישראל, שבעקבותיהם נכתבו תסריטים דרמטיים הפותחים צוהר אל חייהם של יהודים בכל שנות הגלות ובכל קצוות תבל – האתגרים, התלאות והגעגועים התמידיים לירושלים ולארץ ישראל.

כדי להגיע למידע , הוכנו 63 "ספרי תפוצה" כשבכל ספר הסיפור המלא של תולדות היהודים מהגעתם ועד צאתם מאותה תפוצה, צוות קבוע של 17 אנשים ליווה את הפרויקט מתחילתו ואליהם הצטרפו מאות בעלי מקצוע שונים (אוצרים, תחקירנים, תסריטאים, במאים, מתרגמים, מגיהים, עורכים ועוד עשרות בעלי נוספים), צולמו 128 דרמות תקופתיות בהשתתפות למעלה מ- 420 שחקנים וכ- 700 ניצבים להם נתפרו 420 תלבושות ייחודיות.

הסרטונים עוסקים בנדודים לירושלים מ-9 ארצות מוצא: מערב אירופה, מזרח אירופה, המסלול הפרסי-עיראקי, צפון אפריקה, צפון אמריקה, דרום אמריקה, הודו, תימן אתיופיה ומסלול ארץ ישראל.

בקרוב, ייחשף גם מיזם חדש שישפוך אור על כל אשר היה כאן בעבר.