אסף ליברמן נגד הקולגות: "אחי, שחרר את המקרופון"

ליברמן תוקף את הקולגות, מגן על השותפות עם קלמן ליבסקינד ומפתיע: האם הוא בדרך לסגור את חשבון הטוויטר לצמיתות?

מגיש כאן רשת ב', אסף ליברמן, מספק הצצה נדירה ומפוכחת אל מאחורי הקלעים של עולם התקשורת הישראלי. בשיחה פתוחה בפודקאסט "הצייצנים" מבית ארגון רבני צהר, בהנחיית עקיבא נוביק, יצא ליברמן נגד התופעה שבה מגישי אקטואליה הופכים את תוכניות החדשות לבמה לדעותיהם האישיות.

"לפעמים אני שומע בתוכניות רדיו שאינן נפתחות בדווח, אלא במונולוג של חמש דקות של דעה אישית", אמר ליברמן. "לכל אדם יש זכות לדעתו, אבל מה אכפת לי מהדעה שלך? אחי פתח טוויטר ושחרר את הפיד... אני פתחתי רדיו כדי לשמוע מה קורה".

"לנרמל את קלמן? טענה מגוחכת"

ליברמן התייחס לביקורת הקבועה שהוא סופג מחלקים בשמאל, הטוענים כי הגשת תוכנית משותפת עם איש התקשורת הימני קלמן ליבסקינד "מנרמלת" את עמדותיו של האחרון. ליברמן דחה את הדברים בתוקף וכינה את השימוש במילה "לנרמל" כמעליב ומגוחך.

"התקשורת כנראה הייתה כל כך רגילה לזה שהיא מהדהדת באמת איזה דעה רווחת אחת... פתאום - 'רגע, מה נתת לו להיכנס לחדר? זה החדר שלנו?'", תהה ליברמן. הוא הדגיש את הכבוד המקצועי שהוא רוחש לליבסקינד: "הוא כותב טור פופולרי בקרב ציבור רחב בישראל. מי אני שאגיד לכל הקהל הזה שהוא לא לגיטימי?".

פרישה מהטוויטר וזהות יהודית

במהלך הראיון הביע ליברמן סלידה עמוקה מהשיח ברשתות החברתיות, ובעיקר מפלטפורמת הטוויטר אותה תיאר כ"מדמנה של כנופיות רחוב שתוקפות אחת את השנייה". הוא אף הפתיע כשהצהיר כי הוא שוקל לסגור את חשבונו לצמיתות: "יכול להיות שההחלטה שלי בכל שיחתנו זו שאני צריך לסגור את הטוויטר? שמעתם את זה פה לראשונה".

למרות הגדרתו העצמית כחילוני, ליברמן דיבר בחום על הקשר שלו למורשת: "אני יהודי בכל נימי נפשי. אני יהודי. אני מדבר את השפה היהודית של העם היהודי בארץ ישראל. זה שאני מניח תפילין בבוקר לא הופך אותי ליהודי יותר או פחות. אין יהודי ממני".

לשדר אירוויזיון תחת טילים

לקראת משדרי האירוויזיון שיתקיימו השבוע, אותם ישדר ליברמן יחד עם נוביק עבור "כאן", הוא שיתף בדיסוננס המורכב של הגשת תחרות מוזיקה צבעונית בזמן מלחמה. "דמיינתי את הצופה בבית ומה אנחנו אומרים והאדם יושב בבית בכוננות למקלט", סיפר על הלבטים שליוו אותו במבצעים קודמים.

עם זאת, הוא הדגיש את החשיבות של רגעי האסקפיזם שהציבור זקוק להם: "אדם שפתח אירוויזיון בזמן מלחמה יודע מה הוא בא לקבל... הוא רוצה את חוויית האירוויזיון".