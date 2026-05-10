יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על משה פרץ

משה פרץ חוגג יום הולדת: מהילדות בטבריה, דרך השירות בלהקה הצבאית ועד הפיכתו לאחד הזמרים הכי מצליחים בישראל - 10 עובדות מעניינות על הזמר שהפך לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי.

1. התחיל לשיר בבית הכנסת

עוד לפני האולמות והבמות, משה פרץ שר כפייטן בבית הכנסת "יעקב גז" בטבריה, סמוך לבית שבו גדל. שם התחיל החיבור העמוק שלו למוזיקה ולאמונה.

2. עבד כספר מגיל 16

לפני שהפך לזמר מצליח, פרץ עבד כספר במשך שנים. רק אחרי השירות הצבאי וההצלחה הראשונית החל לעסוק במוזיקה באופן מלא.

משה פרץ צילום: משה פרץ (צילום: שי פרנקו)

3. הצבא שינה לו את המסלול

במהלך השירות בצה"ל שר בטקס יום הזיכרון בבסיס שלו, קיבל תגובות נלהבות - ומשם הדרך ללהקה הצבאית כבר הייתה קצרה.

4. "אש" היה רגע הפריצה הגדול

למרות שכבר הוציא אלבום קודם, השיר "אש" היה זה שהפך אותו לשם מוכר בכל בית והזניק את הקריירה שלו קדימה.

5. כתב גם לזמרים אחרים

מעבר לקריירה האישית שלו, פרץ כתב והלחין שירים גם עבור שרית חדד, שלומי שבת ו-ליאור נרקיס.

שלומי שבת ומשה פרץ צילום: (צילום: שי פרנקו)

6. כמעט זכה ב"רוקדים עם כוכבים"

בשנת 2009 השתתף בתוכנית והצליח להגיע עד שלב הגמר, שם סיים במקום השני.

7. זכה בפרס אקו"ם

בשנת 2010 קיבל פרס אקו"ם על הישג השנה במוזיקה, כשהשופטים שיבחו את הכתיבה והסגנון הייחודי שלו.

8. היה המנטור של אגם בוחבוט

הרבה לפני שהפכה לכוכבת ענק, אגם בוחבוט הייתה תלמידה של משה פרץ ב"בית ספר למוזיקה". השניים המשיכו לשתף פעולה במשך שנים והפכו לאחד הצמדים המזוהים בתעשייה, עד שבשלב מסוים היחסים עלו על שרטון והגיעו לסכסוך מקצועי מתוקשר.

אחרי תקופה ארוכה של מתיחות, השניים שמו סוף למשבר כשמשה פרץ התארח בהופעה של אגם בוחבוט בקיסריה בסוף השבוע האחרון - רגע שסגר מעגל עבור לא מעט מעריצים.

אגם בוחבוט ומשה פרץ צילום: (צילום: יבגני זיביק)

9. הסתבך בפרשת מס

בשנת 2016 הורשע במסגרת הסדר טיעון בפרשת העלמת מס ונידון לעבודות שירות וקנס כספי.

10. האמונה תופסת מקום מרכזי בחיים שלו

לאורך השנים פרץ משלב לא מעט אמונה ומסורת גם במוזיקה שלו. בשנים האחרונות הוציא שירים שמבוססים על תפילות וטקסטים יהודיים - והחיבור הזה הפך לחלק משמעותי מהעשייה שלו.