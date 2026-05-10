עראיס דגים עם לימון כבוש: המתכון הקריספי שכולם יטרפו

עראיס בדרך כלל מזוהה עם בשר, אבל דווקא הגרסה הזאת מצליחה להביא משהו קליל, רענן ומלא טעם. השילוב בין דג לבן, עשבי תיבול ולימון כבוש יוצר מילוי עסיסי במיוחד, כזה שסופג את כל הטעמים בזמן הצריבה במחבת.

המצרכים:

לפיתות:

4-5 פיתות טריות, חצויות

למילוי:

500 גרם דג לבן טחון או קצוץ דק מאוד (דניס, לברק או אמנון)

חצי צרור פטרוזיליה קצוצה דק

2 כפות לימון כבוש קצוץ

2 שיני שום כתושות

חצי פלפל חריף ירוק קצוץ (לא חובה)

מלח ופלפל שחור

מעט כמון

3 כפות שמן זית

לצריבה:

שמן זית להברשה

אופן ההכנה:

מכינים את המילוי

מערבבים בקערה את הדג עם הפטרוזיליה, הלימון הכבוש, השום, הפלפל החריף, התבלינים ושמן הזית. מערבבים היטב עד שהתערובת אחידה וספוגה בטעמים.

ממלאים את הפיתות

פותחים כל חצי פיתה וממלאים בשכבה נדיבה מהמילוי. משטחים מעט עם היד כדי שהתערובת תגיע לכל הפינות.

צורבים עד לקריספיות

מחממים מחבת פסים עם מעט שמן זית. מניחים את הפיתות כשהצד הפתוח כלפי מטה למשך כ-2 דקות, כדי לתת לדג צריבה טובה. לאחר מכן הופכים וצורבים עוד 2-3 דקות מכל צד, עד שהפיתה שחומה וקריספית.

למי שאוהב אקסטרה עסיסי

אפשר להעביר את העראיס ל-5 דקות בתנור חם אחרי הצריבה במחבת. זה שומר על הקריספיות ומבטיח שהדג מוכן בצורה מושלמת גם מבפנים.

טיפ להגשה:

הכי טעים להגיש עם טחינה, סלט חריף, עגבניות מרוסקות או יוגורט עם עשבי תיבול. השילוב בין הקריספיות, הדג והלימון הכבוש פשוט עובד מושלם.