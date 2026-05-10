אחרי הפרידות והשמועות: כוכבי האח הגדול שוב ביחד

אחרי לא מעט שמועות על פרידה וקאמבק, שני אדרי ויובל לוי יוצאי האח הגדול שוב יחד - ותמונה זוגית חדשה שהעלתה שני לסטורי כבר עושה רעש ברשת

אחרי חודשים של שמועות, הכחשות וספקולציות ברשתות החברתיות, נראה שזה סוף סוף רשמי: שני אדרי ויובל לוי חזרו לזוגיות. היום (ראשון) העלתה שני סטורי זוגי עם יובל - ובכך השניים אישרו לראשונה באופן ברור שהם שוב יחד.

מאז שיצאו מבית האח הגדול, השניים המשיכו לעורר עניין גדול בקרב הצופים. לאורך התקופה עלו לא מעט דיווחים וטענות על כך שחזרו לקשר, אחר כך שוב התרחקו - אבל כעת נראה שהם החליטו לשים סוף לכל השמועות.

יובל לוי ושני אדרי צילום: מתוך הסטורי של שני

הזוג שסקרן את הצופים

שני ויובל נחשבו לאחד הזוגות הכי מדוברים ומסקרנים של העונה. לא מעט פרקים עסקו במערכת היחסים ביניהם, בדינמיקה הזוגית וגם בפער הגילאים ביניהם - שבע שנים, כאשר שני בת 35 ויובל בן 28.

הקשר בין השניים הצליח לעורר לא מעט תגובות בבית וגם מחוצה לו, כשהצופים עקבו מקרוב אחרי העליות והמורדות שלהם לאורך העונה.

הסטורי שסגר את הסיפור

אחרי תקופה שבה כל לייק, עוקב או רמז קטן הפכו לשיחת היום בקרב המעריצים, נראה שהפעם כבר אין מקום לספק. התמונה הזוגית ששיתפה שני בסטורי הפכה מהר מאוד לשיחת היום בקרב עוקבי התוכנית - ובעיקר אצל מי שחיכו לראות האם השניים באמת חזרו זה לזרועות זו.