טום ואלמוג מכחישים את השמועות על הניצחון: "מתעתעים בכם"

בראיון לסרוגים, טום ואלמוג שוברים שתיקה על השמועות ברשת שהם הזוכים של "המירוץ למיליון", מספרים על הרגעים הכי מצחיקים שנגנזו מהפרקים - וחושפים איך דווקא עולם הכדורגל הכין אותם להתמודד עם הלחץ, המשברים והטירוף של המירוץ

טום ואלמוג הפכו במהלך העונה לאחד הזוגות הכי בולטים, מצחיקים ואהובים ב"המירוץ למיליון". החברות הקרובה, ההומור הבלתי נגמר והאנרגיה שלהם הצליחו להפוך אותם לפייבוריטים של לא מעט צופים - וגם להצית ברשת גל שמועות עיקש במיוחד שטוען שהם בכלל הזוכים של העונה.

עכשיו, רגע לפני הגמר הגדול, השניים מתיישבים לראיון לסרוגים ומגיבים לראשונה לכל הדיבורים סביבם, מספרים אילו רגעים מצחיקים בכלל לא שודרו - וחושפים איך הכדורגל הכין אותם למירוץ יותר מכל דבר אחר.

צפו בראיון של טום ואלמוג לסרוגים

"כל יום מישהו אחר זוכה בוויקיפדיה"

השמועות סביב הזכייה שלהם כבר הפכו לשיחת היום ברשתות, אבל מבחינת טום ואלמוג - הכל בעיקר מצחיק אותם.

"אנחנו קוראים שאנשים שכבר הודחו עדיין חושבים שהם זוכים", צחק אלמוג. טום הוסיף: "יש את הסטלבט הזה בוויקיפדיה שכל יום מישהו אחר זוכה. מתעתעים בכם". למרות ההכחשות, השניים מודים שהאהבה מהקהל מחמיאה להם מאוד. "מחמיא לנו שככה מאמינים בנו", אמר אלמוג.

"99% מהזמן זה צחוקים"

לאורך העונה הם סומנו בתור הזוג הכי קליל ומצחיק במירוץ, אבל לטענתם - הצופים בכלל לא ראו את רוב הרגעים. "יש לנו קטע לצחוק על הכל - גם על עצמנו וגם על סיטואציות", סיפר טום. "99% מהזמן שלנו זה סטלבט וצחוקים. אם לא ראיתם רק צחוקים - סימן שגנזו צילום".

השניים מספרים שגם מאחורי הקלעים, בטיסות ובבידודים, הם לא הפסיקו להשתטות. "אנשים היו פשוט נקרעים מהצחוק שלנו", אמר אלמוג.

טום ואלמוג צילום: משה נחמוביץ

"מה שעוברים בכדורגל לא עוברים בשום מקצוע"

מעבר להומור, טום ואלמוג מסבירים שהרקע שלהם ככדורגלנים נתן להם יתרון משמעותי במירוץ - בעיקר מבחינה מנטלית. "כל העליות, הירידות, הלחץ, הקהל והתקשורת - זה משהו שלא עוברים בשום מקצוע אחר", אמר טום. "זה נתן לנו מוכנות שאולי לא הייתה לאחרים".

לדבריהם, דווקא היכולת להתמודד עם לחץ ומשברים היא מה שעזר להם להגיע עד לשלבים האחרונים של המירוץ.

ומה עם עולם הרשת?

מאז שהתוכנית התחילה לשדר, השניים כבר מקבלים לא מעט אהבה - וגם הצעות לקמפיינים. כשנשאלו איזה קמפיין היו רוצים לקבל, טום ענה בלי לחשוב פעמיים: "קמפיין זוגי באיילון. זה מה שמגיע לנו".

אבל בכל מה שקשור להפוך למשפיעני רשת - הם עדיין פחות שם. "אנחנו בכלל לא ידענו לעשות סטורי", הודה אלמוג.

טום ואלמוג צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

"לא להתבייש לגשת"

לסיום, השניים סיפרו שהתגובות שהם מקבלים ברחוב מרגשות אותם במיוחד - ובעיקר העובדה שאנשים מרגישים בנוח לגשת אליהם. "אנחנו נהנים מזה יותר ממה שאנשים חושבים", אמר טום. "לא להתבייש לבוא להגיד שלום".

ואם לשפוט לפי כמות השמועות, האהבה ברשת והתגובות ברחוב - נראה שטום ואלמוג כבר מזמן הפכו לאחד הזוגות הכי זכורים של העונה.