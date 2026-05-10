מזרחית לקו הצהוב: צה"ל השמיד מנהרות טרור באורך 2 קילומטרים

לוחמי חטיבת כפיר וצוותי ההנדסה איתרו עשרות רקטות ומטענים בתוך תשתיות תת-קרקעיות במחנות המרכז. בצה"ל מבהירים: נמשיך לפעול להסרת כל איום מיידי גם תחת מתווה הפסקת האש. צפו בתיעוד מהשמדת התוואים

כוחות חטיבת כפיר ממשיכים במאמץ לטיהור מרחב הקו הצהוב מתשתיות טרור, כאשר במהלך הימים האחרונים השמידו הלוחמים שני תוואים תת קרקעיים משמעותיים. הפעילות המבצעית, שמתקיימת תחת פיקוד אוגדת עזה, מדגישה את הנחישות של מערכת הביטחון להסיר כל איום מיידי על יישובי הדרום, גם בצל המתווה המדיני והסכמי הפסקת האש הקיימים.

צוות הקרב החטיבתי של כפיר פועל במרחב מחנות המרכז, מזרחית לקו הצהוב, במטרה לנקות את האזור מכל זכר לנוכחות מחבלים או אמצעי לחימה. במהלך הסריקות המדוקדקות, איתרו הלוחמים בשיתוף עם כוחות ההנדסה האוגדתיים שתי מנהרות טרור שהשתרעו לאורך כולל של כשני קילומטרים.





בתוך התוואים שנחשפו נמצאו מס חדרי שהייה מאובזרים המעידים על תכנון לשהייה ארוכה מתחת לאדמה, לצד כמות גדולה של אמצעי לחימה.





פתח אחת המנהרות

הממצאים בשטח מצביעים על היקף ההתחמשות הנרחב במרחב, כאשר מלבד המנהרות איתרו הכוחות עשרות רקטות ומטענים שהיו מוכנים לשימוש מיידי. פעולות אלו הן חלק מרצף מבצעי שמטרתו להבטיח כי תשתיות הטרור שנבנו לאורך שנים לא יהוו עוד סכנה עתידית. המאמץ ההנדסי והלוחמני משולב בטכנולוגיות מתקדמות המאפשרות איתור מדויק של פירים ותוואים נסתרים גם באזורים צפופים.



המשך הפעילות בצל הפסקת האש

על אף קיומו של הסכם הפסקת האש, בצהל מבהירים כי הכוחות בפיקוד הדרום נותרים פרוסים בשטח במוכנות גבוהה. המדיניות המבצעית הנוכחית היא לפעול באופן ממוקד להסרת איומים שעלולים לסכן את הכוחות או את האזרחים. הריסת המנהרות והחרמת הרקטות הן נדבך קריטי ביכולת של צהל לשמור על השקט היחסי המושג בימים אלו ולמנוע את התעצמות ארגוני הטרור מחדש.





השמדת התשתיות התת קרקעיות מונעת מהאויב את היכולת להשתמש במרחב הסמוך לגבול כבסיס יציאה להתקפות פתע. הלוחמים בשטח מדווחים על סריקות אינטנסיביות בבתים ובשטחים פתוחים, תוך הקפדה על נהלי הבטיחות והוראות הפתיחה באש המותאמות למתווה ההסכמים. שיתוף הפעולה בין חיל ההנדסה לחטיבות החירי מוכיח את עצמו פעם נוספת ככלי יעיל בפירוק מערכי התת קרקע המורכבים.