איתן מור בבג"ץ: "החבאתי גופה כדי שלא יתעללו בה"

בג"ץ דן היום (ראשון) בעתירות שעניינן פעולות החקירה של מבקר המדינה את אירועי שבעה באוקטובר.



נזכיר כי הסניגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון טענו כי הבדיקה חורגת מסמכות המבקר, פוגעת בזכויות המבוקרים (בכירי צבא ומדינה) ללא שימוע תקין, ושנושאים ביטחוניים אסטרטגיים צריכים להיבדק בוועדת חקירה ממלכתית. מנגד, משפחות שכולות דורשות לאפשר למבקר לחקור ולפרסם את החומרים שנאספו עד עכשיו.

במהלך הדיון, פדוי השבי איתן מור ביקש את רשות הדיבור וסיפר כי הוא שימש כמאבטח במסיבת הנובה, החביא גופה בכדיי שמחבלי חמאס לא יתעללו בה.

הוא דרש לחקור את המחדלים שהובילו לטבח הנורא.

‏המבקר מתניהו אנגלמן הגיע לדיון אף הוא ואמר לשופטים, שהוא פועל ל"תיקון הליקויים, תוך שמבקר המדינה שומר על עצמאותו ובלא קשר להקמת גורמים אחרים. יש חשיבות לוועדת חקירה בהיבט הכולל, ויש חשיבות לתיקון הפרטים. אין ביקורת ללא נורמה, ובלא נורמה לא תהיה ביקורת. אנחנו לא נבקר את החלטות הממשלה אלא נבדוק האם היא עמדה בהן.





עצמאות ואי-תלותה של ביקורת המדינה נמדדת כאשר קורה אסון. אל לו למבקר להדיר את רגליו כאשר קורה אסון".