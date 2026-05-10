"עזור לי להיות פחות אבודה": קרולינה חושפת את התפילה שלה

קרולינה מוציאה סינגל חדש בשם "תפילה" יחד עם אורי כנרות - שיר שנכנס ישר ללב.

אחרי שיתוף הפעולה הקודם שלהם ב"אביר החופש לבת גלים", השניים נפגשים שוב לשיר חדש שמביא איתו אווירה עמוקה, קצת חולמנית, אבל מאוד אנושית. שילוב של גרוב עדין עם טקסט חשוף שמרגיש כמו שיחה פנימית ברגעים שבהם הכול נהיה כבד מדי.

האזינו לשיר החדש של קרולינה ואורי כנרות - "תפילה"

רגע לעצור בתוך כל הרעש

המילים של "תפילה" נשמעות כמו שיחה פנימית ברגעי חולשה - בקשה פשוטה וכנה לעצור רגע את הרעש, לנשום ולהחזיק מעמד. קרולינה שרה: "עזור לי לנשום", "עזור לאחות את כל מה שנשבר" ו"לרגע אחד עזור לי להיות פחות אבודה בתוך הסערה" - מילים שהופכות את השיר לתפילה אישית על כאב, תקווה והניסיון למצוא קצת אור גם בתוך הבלגן.

גם החיבור עם אורי כנרות מוסיף לשיר שכבה מיוחדת. יש ביניהם דיאלוג מוזיקלי רך ולא מתאמץ, כזה שנותן למילים מקום לנשום ולא ממהר להתפוצץ.

תפילה קטנה, אבל מאוד מדויקת

עם שורות כמו "שים לי אוזניות של צלילי בריאה" ו"החזר לי נשימה", "תפילה" מצליח להיות אישי מאוד, אבל גם כזה שכל אחד יכול למצוא את עצמו בתוכו.

זה שיר על עייפות, על רצון להיאחז במשהו טוב, ועל הניסיון להישאר חזקים גם ברגעים שבהם הכול מרגיש מתפרק. בלי דרמטיות מוגזמת ובלי להתחכם - פשוט שיר שמבקש רגע של רוך בתוך הכאב.