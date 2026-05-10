אמרה "באתי לנצח" - והודחה אחרי שבועיים: ההדחה המביכה של שני זאב

שני זאב נכנסה לבית האח הגדול עם ביטחון של זוכה, דיבורים על פייטים והבטחה שלא תהיה פראיירית. אבל למרות הכניסה הסוערת והתחושה שהיא בדרך להפוך לדמות מרכזית בעונה - היא הודחה אחרי שבועיים בלבד

לפני שבועיים בלבד נכנסה שני זאב לבית האח הגדול יחד עם קבוצת הדיירים החדשים. כבר מהרגע הראשון היה ברור שהיא לא מתכוונת לעבור ליד המצלמות בשקט. עורכת הדין בת ה-40 הגיעה עם אנרגיה חזקה, ביטחון עצמי גבוה ובעיקר - אפס פחד להגיד בדיוק מה שהיא חושבת.

היא סומנה כמעט מיד כמי שתיכנס לעימותים, תייצר דרמות ותערער את השקט בבית. שני לא ניסתה להתחבב על כולם, להפך. היא באה חדה, פלפלית, דעתנית - ובעיקר מאוד ישירה.

הדיירת שנראתה כמו "הבטחה לעונה"

לא מעט צופים היו בטוחים ששני הולכת להחזיק בבית הרבה יותר זמן. היא נכנסה בדיוק למשבצת של הדיירת שיודעת לייצר טלוויזיה: אחת שלא שותקת, לא מפחדת להתעמת ולא מנסה לרצות אף אחד.

גם בתוך הבית היה נראה שהיא לא מתכוונת להוריד פרופיל. כמעט כל דבר קטן הצליח להדליק אותה, והיא לא היססה להגיב לכל מי שהפריע לה בעין או ניסה לעקוץ אותה.

אבל מעבר לכל הפייטים והקונטרות, שני גם באמת האמינה שהיא יכולה להגיע עד הסוף. בראיון לסרוגים רגע לפני הכניסה לבית, כשנשאלה האם היא חושבת שאפשר בכלל לזכות מכניסה שנייה - היא לא היססה. "כן, חד משמעית", אמרה בביטחון בראיון לסרוגים. "יש פה סיכוי ואנחנו באים לתת פייט".

באותו רגע היה נראה שהיא מסמנת לעצמה מטרה ברורה: לא רק להיכנס לבית - אלא גם ללכת עד הסוף.

שני זאב צילום: רן יחזקאל

שבועיים בלבד - וזה נגמר

למרות הכניסה החזקה והתחושה שהיא בדרך להפוך לאחת הדמויות המרכזיות של העונה, שני הודחה מהבית אחרי שבועיים בלבד. ההדחה שלה הצליחה להפתיע לא מעט צופים, בעיקר בגלל התחושה שהיא רק התחילה להיכנס לעניינים.

ברשת כבר יש מי שטוענים שהבית איבד דמות שיכלה להביא הרבה יותר עניין ופלפל להמשך העונה, בעוד אחרים הרגישו שהאנרגיה שלה הייתה חזקה מדי לבית.

כך או כך, דבר אחד בטוח - שני זאב אולי הייתה בבית זמן קצר, אבל היא בהחלט הצליחה להשאיר רושם.