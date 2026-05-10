לראשונה מאז הסגר: מיכלית גז קטארית חצתה את מיצרי הורמוז

לראשונה מאז פרוץ המלחמה (70 יום) איראן אישרה למיכלית גז-נוזלי מקטאר לחצות את מיצרי הורמוז, למרות הסגר האמריקני. באיראן רואים בכך עדות לשליטה שלהם על המיצר

לראשונה מאז פרוץ המלחמה, מיכלית גז קטארית עברה את מיצרי הורמוז. מדובר על מיכלית ענק שהגיעה אתמול לאזור המיצרים וקיבלה אישור מהאיראנים לחצות ולצאת לים הערבי.

זו מיכלית הגז הטבעי הנוזלי הקטארית הראשונה שעוברת דרך מיצר הורמוז מאז תחילת המלחמה נגד איראן, לאחר 70 יום והיא תעשה את דרכה לפקיסטן.







נזכיר כי איראן מטילה סגר על המיצרים למיכליות וספינות משא מערב הסעודית, קטאר כווית, עיראק ואיחוד האמירויות ואליהן. מנגד ארה"ב מטילה סגר על מיכליות וספינות משא לאיראן וממנה.

בסוכנות תסנים, של השלטון האיראני רואים באישור המעבר את המשך השליטה האיראנית על המצרים והחלטה מי יעבור ומי לא. אלא שטיב המיכלית - ספינה קטארית לפקיסטן, היא סוג של מחווה איראנית לפקיסטנים שמשמשים כמתווכים בינה ובין ארה"ב, עם אישור אמריקני למעבר עבור קטאר שהיא בת בריתה.

למרות המעבר, נראה כי הסגר האיראני על מיצרי הורמוז לא נשבר.