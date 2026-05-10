לראשונה מהשבעה באוקטובר: הקיבוץ בעוטף עזה בהודעה מרגשת

על הדשא של הקיבוץ, כחצי קילומטר בלבד מהגבול, נשבעו אמונים אלון פרייבך ובחירת ליבו דני נחמד: "רגע טהור של אור, תקווה ונחמה"

רגע מרגש של שמחה בקיבוץ נחל עוז: תחת החופה עמדו אמש (מוצ"ש) אלון פרייבך ובחירת ליבו, דני נחמד, בחתונה הראשונה שנערכת בקיבוץ מאז האסון הכבד בשבעה באוקטובר. עבור אלון, הבחירה להתחתן דווקא על הדשא של נחל עוז היא סגירת מעגל משפחתית ואישית עמוקה.

"כל המשפחה מצד אבא שלי מהקיבוץ. סבתא וסבא שלי שם פחות או יותר מההקמה", מספר אלון. אף שלא התגורר בקיבוץ דרך קבע, הוא מתאר את המקום כבית שני שבו בילה את ילדותו בחגים ובמפגשים משפחתיים.

מהלחימה ב-7 באוקטובר ועד לשיקום

סיפורו של אלון שזור באירועי השנה האחרונה. ב-7 באוקטובר הוקפץ כקצין בגולני ליחידתו, ובהמשך קיבל פיקוד על פלוגה בגדוד 13 שפעלה בדיוק בגזרת נחל עוז. שנה לאחר מכן, זמן קצר לאחר שהתארס לדני, נפצע אלון בהיתקלות בין רפיח לחאן יונס.

את החתונה תכננו השניים בעוד אלון מאושפז ונמצא בתהליך שיקום. ההחלטה המרגשת להתחתן בנחל עוז התקבלה כבר אז, תוך שהם בונים יחד את עתידם המשותף בצל הפציעה והלחימה.

"עדות לאהבה שמנצחת את החושך"

בקיבוץ נחל עוז רואים בחתונה, שנערכה במרחק של כחצי קילומטר בלבד מהגבול, סמל משמעותי להמשכיות הקהילה לאחר השבר הנורא. "הבחירה של דני ואלון להישבע אמונים על הדשא של הקיבוץ היא סמל חי ופועם לתקומה", נמסר מהקיבוץ.

"זוהי עדות לאהבה שמנצחת את החושך. זכינו לרגע טהור של אור, תקווה ונחמה, המזכיר לנו ימים טובים מהעבר ונוטע בנו אמונה לשמחות ולימים טובים שעוד יבואו".