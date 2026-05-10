"כל הברכה שלי": עדן חסון הקדיש שיר לזוג שנפצע במלחמה

עדן חסון משחרר את "כל הברכה שלי" - סינגל חדש ומרגש שצולם במהלך חתונה אמיתית. הזמר הפתיע זוג שעבר פציעה ומלחמה, והפך את הרגעים האישיים שלהם לקליפ הרשמי של השיר

הזמר והיוצר עדן חסון ממשיך לרגש את הקהל ומשחרר סינגל חדש בשם "כל הברכה שלי" - שיר אהבה אישי ומלא רגש, שמגיע יחד עם קליפ יוצא דופן שצולם במהלך חתונה אמיתית.

האזינו לשיר החדש של עדן חסון - "כל הברכה שלי"

סיפור האהבה שריגש את חסון

לקראת יציאת השיר החדש, פנה חסון לעוקביו ברשתות החברתיות והזמין זוגות מכל רחבי הארץ לשתף בטיקטוק את סיפור האהבה שלהם. הוא הבטיח להפתיע זוג אחד רגע לפני החתונה - והתגובות לא איחרו להגיע. מאות זוגות שלחו סרטונים וסיפורים אישיים, אך מי שנבחרו לבסוף היו עידן ומרין.

השניים שיתפו את סיפורם המרגש: מאז השבעה באוקטובר שירת עידן כלוחם מילואים בעזה, נפצע במהלך הלחימה ונאלץ להתמודד עם תקופה לא פשוטה של שיקום וחזרה לשגרה. לצד כל האתגרים, הקשר עם מרין התחזק, והשניים החליטו להמשיך לבנות יחד את חייהם.

ההפתעה ביום החתונה

הסיפור נגע בליבו של חסון, שהגיע להפתיע את בני הזוג ביום חתונתם. במהלך האירוע הקדיש להם לראשונה את השיר החדש, בזמן שהמצלמות תיעדו את הרגעים האמיתיים והמרגשים שהפכו לקליפ הרשמי של "כל הברכה שלי".

המילים שמדברות ללב

השיר עצמו מביא צד אישי, רומנטי ופגיע של חסון. במילים הוא מתאר מסע של חיפוש עצמי, פחדים, אהבה גדולה ורצון לעצור את הזמן לצד האדם הנכון: "את הכי יפה לי / את הכי טובה לי / את מה שהאל נתן לי / כל הברכה שלי"

לצד האווירה הרומנטית, השיר כולל גם רגעים חשופים יותר, שבהם חסון מדבר על כאב פנימי, מאבק אישי וניסיון לחזור לעצמו.

בין כאב לתקווה

"חוזר לעצמי, יותר לא בורח / לילות עצובים, הלב לא שוכח / כל הכאב הזה גל שיחלוף"

הקליפ משלב רגעים אמיתיים מתוך החתונה של עידן ומרין. דווקא הפשטות והתגובות הטבעיות של בני הזוג מעניקות לשיר תחושה אישית ואמיתית יותר, ומחברות את הסיפור שלהם למילים של חסון בצורה ישירה ומרגשת.