אחרי סערת הפרישה: בני גנץ חוזר בו

יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, חזר בו מהדרישה שהציב לח"כ אורית פרקש הכהן להתפטר מהכנסת לאחר שעזבה את המפלגה. המהלך מגיע על רקע משבר עמוק במפלגה, הכולל גל פרישות של בכירים וחשש ממשי מהתפרקות המערך הפוליטי של גנץ לקראת הבחירות הקרבות.

על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', לפי דיווחים שאושרו על ידי גורמים המעורים בפרטים, הנסיגה של גנץ מהדרישה שהעלה רק בשבוע שעבר נובעת מחישוב קואליציוני קר: התפטרותה של פרקש הכהן הייתה מכניסה לכנסת את הבא בתור ברשימה המשותפת עם גדעון סער – מועמד המזוהה עם מפלגת "תקווה חדשה". מהלך כזה היה מעניק לקואליציה אצבע נוספת ומחזק את כוחה של הממשלה בתוך המשכן.

גנץ נותר לבד: טרופר וגינזבורג בחוץ

המשבר ב"כחול לבן" אינו עוצר בפרקש הכהן. השבוע הודיעו שניים מהאנשים הקרובים ביותר לגנץ על סיום דרכם במפלגה. ח"כ חילי טרופר, הנחשב לאחת הדמויות האהודות והממלכתיות בסיעה, הודיע על פרישה, ואליו הצטרף גם מזכ"ל המפלגה וחבר הכנסת לשעבר איתן גינזבורג.

גורמים פוליטיים מעריכים כי הפורשים בוחנים כעת את צעדיהם, כאשר על הפרק עומדת חבירה למפלגת "ביחד" של נפתלי בנט או למסגרות פוליטיות חדשות אחרות.