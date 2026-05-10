סוף עידן בצהוב: בן מנספורד עוזב את מכבי תל אביב

מועדון הכדורגל מכבי תל אביב הודיע היום על עזיבתו של המנכ"ל בן מנספורד, לאחר שתי קדנציות מוצלחות שכללו זכייה בשלוש אליפויות המדינה. הבעלים מיץ' גולדהאר נפרד בחום מהאיש שהפך לאחד המנהלים המוערכים בעידן הנוכחי: בן הוא אדם טוב, אני אסיר תודה לו ולמשפחתו על התמיכה הגדולה במועדון.

מועדון הכדורגל מכבי תל אביב הודיע היום (ראשון) באופן רשמי על סיום תפקידו של המנכ"ל בן מנספורד, שעוזב את ישראל לאחר שתי קדנציות מוצלחות במיוחד שכללו זכייה בשלוש אליפויות המדינה. מנספורד, שהיה דמות מפתח בהנהלת המועדון ובקשר הישיר מול הבעלים מיץ' גולדהאר, נפרד מהצהובים כשהוא מותיר אחריו מועדון מעוטר בכוכב חמישי ובאליפות ה-25 בתולדותיו.

בן מנספורד מסיים פרק משמעותי בהיסטוריה המודרנית של מכבי תל אביב. הוא כיהן כחלק מההנהלה הבכירה בשתי תקופות שונות: הראשונה בין יוני 2017 לאוקטובר 2019, והשנייה עם שובו למועדון ביוני 2023.



לאורך כל תקופתו עבד מנספורד בצמידות למנכ"ל ג'ק אנגלידיס ולבעלים מיץ' גולדהאר, כשהוא מנווט את המועדון דרך אתגרים ניהוליים מורכבים והצלחות כבירות על כר הדשא, בהן האליפויות בעונות 2017/18, 2023/24 והאליפות האחרונה בעונת 2024/25.

גולדהאר נפרד: "בן הוא אדם טוב"

הבעלים מיץ' גולדהאר הודה למנספורד על תרומתו הרבה: "אני זוכר את הפעם הראשונה בה פגשתי את בן ב-2017. ראיתי אדם צעיר ושאפתן, מלא אנרגיה והתלהבות, שיצא להרפתקה הראשונה שלו מחוץ למדינתו והסתגל לתרבות חדשה.



אני אסיר תודה לו ולמשפחתו על התמיכה הגדולה במועדון, במיוחד בשנים האחרונות שהיו לעיתים מאתגרות מאוד. מעל הכול, בן הוא אדם טוב ואנו מאחלים לו הצלחה".

ג'ק אנגלידיס הוסיף: "נהניתי לעבוד עם בן לאורך כל תקופתו במועדון. בילינו יחד זמן רב במהלכו התמודדנו עם סיטואציות תובעניות לצד הישגים מדהימים. בן עשה עבודה נהדרת, רכש חברים רבים והוא יודע שתמיד יהיה רצוי כאן".

מנספורד: "הזמן הנכון לקחת צעד אחורה"

במילות הפרידה שלו, הביע מנספורד את גאוותו על ההישגים המקצועיים והקשר עם הקהילה: "שלוש העונות האחרונות היו מסע מדהים ותובעני, הן על המגרש והן מחוצה לו. אני גאה להיות חלק מקבוצה שהביאה למועדון את האליפות ה-25 והכוכב החמישי, תוך ייצוג של מכבי באירופה ועמידה לצד הקהילה ברגעים המאתגרים ביותר".

לסיום הודה מנספורד לאוהדים ולבעלים: "עכשיו אני מרגיש שזה הזמן הנכון לקחת צעד אחורה. תודה מיוחדת למיץ', שנתן לי את ההזדמנות להפוך למכביסט אמיתי, ולג'ק על הייעוץ וההכוונה הבלתי פוסקים לאורך הדרך". מנספורד עוזב את קריית שלום כשהוא נחשב לאחד המנהלים המוערכים ביותר בעידן גולדהאר, כזה שחתום על כמה מהרגעים הגדולים של המועדון בעשור האחרון.