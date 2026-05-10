התראה מטאורולוגית בישראל: "סכנה ממשית בשעות הקרובות"

השירות המטאורולוגי פרסם היום (א') אזהרה צהובה בשל עומס חום כבד הצפוי לפקוד את בקעת כנרות ובבקעת הירדן. האזהרה תקפה החל מהשעה 13:00 בצהריים ועד לשעה 18:00 בערב, שעות שבהן הטמפרטורות צפויות להגיע לשיאן.

בשל תנאי החום הקיצוניים, קיים חשש ממשי למקרים של התייבשות או מכת חום, במיוחד בקרב אוכלוסיות רגישות. כמו כן, ייתכנו תנאי עבודה קשים במיוחד עבור מי שנאלץ לעבוד מחוץ למבנים ממוזגים, ואף ייתכנו שיבושים זמניים באספקת החשמל בשל עומסים על המערכת.

למי כדאי לשים לב?

בשירות המטאורולוגי מדגישים כי החום הכבד עלול ליצור תנאים סביבתיים לא נוחים ומסוכנים לחולים כרוניים, לאנשים הנמצאים בטיפול רפואי ולאוכלוסיית המבוגרים. בתוך כך, מומלץ לבני משפחה ולשכנים לבדוק את שלומם של קשישים המתגוררים בגפם ולוודא שהם שוהים בסביבה מקוררת.

הנחיות בטיחות מצילות חיים

בכדי לעבור את שעות החום בשלום, מפורסמות שורה של המלצות להתנהגות נכונה:

שהייה במיזוג ושתייה: בשעות שיא החום מומלץ לשהות במקומות מוצלים ומאווררים, ובמידת האפשר במקומות ממוזגים. יש להקפיד על שתיית מים מרובה לאורך כל היום.

יציאה החוצה: במידה ונדרש לצאת מהבית, יש להקפיד על חבישת כובע רחב שוליים ולבישת בגדים בהירים המקלים על הגוף.

זהירות ברכב: אין להשאיר אדם או בעל חיים ברכב חונה שאינו ממוזג, אפילו לא לדקה. בנוסף, לנוהגים בדרכים מומלץ לעצור מדי פעם להתרעננות כדי למנוע עייפות ותשישות מהחום.