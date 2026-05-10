היועמ"שית תחת מתקפה חריפה: "‏גלי, בטהרן מוחאים לך כפיים"

בקואליציה תוקפים את עמדת היועמ"שית בעתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד: "‏גלי, בטהרן מוחאים לך כפיים"

היועמ"שית הגישה הבוקר (ראשון) את חוות דעתה לבג"ץ, בעניין מינוי רומן גופמן לראש המוסד, בה היא קוראת לקבל את העתירות ולפסול את המינוי.

בהודעתה נמסר כי בחינת החלטת הוועדה ומכלול נסיבות העניין מלמדים כי נפלו פגמים מהותיים, הן בהליך שקיימה הוועדה, הן בתשתית העובדתית עליה התבססה דעת הרוב בוועדה והן במסקנות שגיבשה על בסיסה. די בכך כדי להביא לביטולה של החלטת ראש הממשלה בעניין המינוי.

סגן השר אלמוג כהן תקף את היועמ"שית ומסר: "הפגיעה בבטחון המדינה של הגברת גלי בהרב-מיארה לא עוצרת, גם במינוי גיבור ישראל גופמן לראש מוסד. כפי שאמרתי מזמן- מפלגת היועצת המפוטרת ומפלגת בג״צ אינם רלבנטיים ונדרש להתעלם מהחלטותיהם הפוליטיות.

‏גלי, בטהרן מוחאים לך כפיים. הם לא היו יכולים לחלום על בעלת ברית טובה ממך. ‏בזמן שגיבור ישראל רומן גופמן נלחם באויב, גלי נלחמת במדינת ישראל ומסכנת את ביטחונה".

השר איתמר בן גביר: "‏גלי, בטהרן מוחאים לך כפיים. הם לא היו יכולים לחלום על בעלת ברית טובה ממך. ‏בזמן שגיבור ישראל רומן גופמן נלחם באויב, גלי נלחמת במדינת ישראל ומסכנת את ביטחונה".

השר אלקין מסר: "‏התנגדות היועמ״שית בבג״ץ למינוי רומן גופמן לראש המוסד זאת שערוריה שאסור לשתוק מולה. ‏לפי הגישה שהיא מציגה (הסתמכות על ההתנגדות של השופט גרוניס) גם המינוי שלה עצמה דינו להיפסל.

‏מה ההבנה שלה בסוגיות בטחוניות והדרישות המקצועיות לתפקיד ראש המוסד?! ‏האחריות על תוצאות המינוי היא על ראש הממשלה, הקבינט והממשלה ולא על יועמ״שית, ולכן דעתה האישית לא מעניינת. ‏אני מכיר את רומן גופמן שנים רבות, הוא קצין צה״ל מהולל, בין הכי מקוריים, החכמים והמנוסים שפגשתי. אין לי ספק שיהיה ראש מוסד מצוין.





‏גלי תתביישי בזריקת רפש על מי שתרם למדינת ישראל ולבטחונה כל כך הרבה! במה את תרמת? ‏כדאי לך למשוך חזרה את חוות הדעת הבזויה שלך ולא להתבזות מול בית המשפט ומול הציבור!".