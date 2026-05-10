נהגים שימו לב: המהלך הדרמטי נגד שימוש בתו נכה

יוזמה חדשה של השרה רגב: אפליקציית "חניתי" לא תאפשר ניצול כפול של תגי החנייה לנכים. שרת התחבורה: "אנו רותמים את הטכנולוגיה כדי להבטיח שהחניות המיועדות לנכים יהיו זמינות למי שזקוק להן באמת"

עושים סוף לכפילות בתגי הנכים. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים החל בפיילוט חדשני שימנע שימוש לרעה בתג נכה לשני רכבים בו זמנית, וייתן מענה אמיתי למצוקת חניות הנכים.

במסגרת הפיילוט, משרד התחבורה משיק את "חניתי", אפליקציה חדשנית וחינמית שתמנע שימוש כפול בתגי הנכה לשני רכבים בו זמנית ותקל על מצוקת החניה של ציבור הנכים בישראל. "חניתי" דומה לאפליקציות החניה המוכרות, בהבדל משמעותי אחד: היא מיועדת במיוחד לבעלי תג נכה.

על פי הנהלים כיום, תג הנכה יכול להיות רשום על עד שני כלי רכב העומדים לשימושו האישי של הנכה דרך קבע. השימוש בזכויות הנלוות לתג מותר רק בשעה שהרכב משמש את הנכה. לצערנו, חלק מבעלי התג מנצלים אותו לרעה ומחנים שני כלי רכב בחניית נכים, גם כאשר הנכה בעל התג אינו ברכב.

שימוש בתו נכה - רק ברכב אחד

עם התקנת האפליקציה נדרשת הזדהות חד פעמית באזור האישי הממשלתי. בעת השימוש בה, בעל תג הנכה או מורשה חוקי מטעמו צריך לסמן באיזה מכלי הרכב הרשומים בתג הוא משתמש כרגע. האפליקציה אינה מאפשרת לסמן שני כלי רכב בו-זמנית, גם אם שניהם רשומים על שם בעל התג.

בשלב הראשון של הפיילוט, השימוש באפליקציה מיועד לבעלי תג חניה לנכה המפעילים אותה בעצמם. בהמשך יורחב השימוש גם להורים לילדים מוגבלי ניידות, אפוטרופוסים, מיופי כוח ומלווים וכן פתרון עבור אוכלוסיות שאינן משתמשות בטלפון חכם.

האפליקציה אינה מאפשרת סימון של שני כלי רכב בו-זמנית, הרשומים על אותו תג. כך מובטח כי חניית הנכים תשמש אך ורק את הרכב שבו נמצא בעל הזכות, ולא תתאפשר תפיסת מקום חניה נוסף על אותו תג.

בשלב הראשון, הפיילוט יופעל בתל אביב ובירושלים, בשיתוף פעולה עם מערך הדיגיטל הלאומי ועם הרשויות המקומיות. במסגרת זאת, נבחרו 30 חניות נכים באזורים מבוקשים, 20 בתל אביב ו-10 בירושלים.

לצד כל חניה יוצב שילוט חדש המציין כי החניה שמורה לנכים בלבד, באמצעות אפליקציית חניתי. על השלט יופיע קוד QR להורדה מיידית של האפליקציה. רק מי שהוריד את האפליקציה ונרשם לשירות יוכל לחנות בחניות אלה. פיקוח הרשויות יוכלו לראות בזמן אמת האם האפליקציה הופעלה עבור הרכב החונה, באמצעות מערכת ייעודית שפותחה לפקחים לצורך הפיילוט.

נועד להקל על ציבור הנכים בישראל

המהלך נועד להקל על ציבור הנכים וצפוי לסייע בשיפור הנגישות והזמינות של חניות נכים בישראל, והוא נעשה בשיתוף פעולה הדוק עם ארגוני הנכים בישראל, ועיריות תל אביב יפו וירושלים. במשרד התחבורה מדגישים כי השימוש באפליקציית "חניתי" בתקופת הפיילוט אינו חובה, אך בלעדיה לא תותר חניה בחניות הכלולות בפיילוט (המסומנות בתמרור ייעודי).

לאחר סיום הפיילוט, מתוכננת הטמעה רחבה של האפליקציה, כאשר הכוונה בעתיד היא שבעל תג נכה או מורשה חוקי מטעמו שיבקש לרשום את התג על שני כלי רכב לפי הנהלים יידרש להוריד את אפליקציית "חניתי" למכשיר הנייד האישי, כתנאי לרישום שני כלי רכב על תג הנכה. בעת החניה, יידרש בעל התג לסמן כלי רכב אחד באפליקציה, ולא תתאפשר החניית כלי רכב נוסף הרשום על התג בו זמנית תוך שימוש בזכויות הנלוות לתג נכה.

יצוין, כי אפליקציית "חניתי" פותחה על ידי אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד התחבורה, בשיתוף עם מערך הדיגיטלי הלאומי, ובעתיד המשרד יבחן אפשרות להחליף את כרטיס תג הנכה לכרטיס דיגיטלי.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב מסרה: "משרדנו מקדם רפורמה נרחבת בנושא תגי הנכה, אשר תשמור על זכויות הנכים ותבטיח כי מקומות החניה המיועדים להם יישארו פנויים עבור אלה מהם שבאמת מוגבלים בתנועה. זו מחויבותנו הלאומית כמשרד התחבורה, וזו מחויבותי האישית כמי שמודעת לקשיים שאיתם מתמודד כל נכה בחיי היומיום. אני מקבלת פניות רבות בנושא מצוקת החניה של ציבור הנכים, ואנחנו כאן כדי לשנות את זה. הפיילוט הוא צעד חדשני וחשוב שיבטיח שהחניות המיועדות לנכים יהיו זמינות למי שזקוקים להן. זהו עוד מהלך שאנחנו מובילים למען הנגישות והשוויון - וזו רק ההתחלה".

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן מסר: "משרד התחבורה מחויב לאפשר ניידות מיטבית לאנשים עם מוגבלויות, ולשמור על זכויותיהם. הפיילוט הזה נולד בהנחייתה של השרה מירי רגב, ומתוך מחויבותנו לשפר את איכות החיים של ציבור הנכים ולקידום חדשנות. האפליקציה שפותחה בהובלת אגף הדיגיטל במשרד תאפשר לנו להתמודד ביעילות ובאמינות עם שימוש כפול בתגי נכה ולהבטיח שהחניה תשרת את מי שבאמת זקוק לה. נמשיך לפתח כלים חדשניים שיטיבו עם ציבור הנכים בכל רחבי הארץ."