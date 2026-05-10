פודקאסט היהדות של סרוגים

יהודה שוקרון לסרוגים: "השמחה היא הדבר ההכרחי בדור הזה"

החקיין יהודה שוקרון - האיש בעל אלף הקולות והפרצופים - מגיע לפודקאסט 'אויבער חוכמעס' כדי לספר על הומור יהודי ולעשות שמח כמו שרק הוא יודע

אריאל שרפר
כ"ג אייר התשפ"ו
יהודה שוקרון בפודקאסט אויבער חוכמעס צילום: אולפן סרוגים

צפו בפרק ה-6 של "אויבער חוכמעס" עם יהודה שוקרון:

אויעבר חוכמעס פרק 6 יהודה שוקרון . אולפן סרוגים


יהודה אומר (שוקראן) תודה

רגע לפני יום ירושלים, "האיש בעל אלף הקולות והפרצופים", יהודה שוקרון, מתארח בפרק חדש של "אויבער חוכמעס" עם אריאל שרפר לשיחה על שמחה מרצון אנושי פשוט לעשות טוב כדי לתת כוח גם לקהל וגם למשמח עצמו. בתחילת השיחה יהודה מסביר מה מקור שם משפחתו שוקרון (רמז: תודה) ומה אמר על כך המומחה לשמות משפחה הד"ר אבשלום קור.

כשהחיקוי פוגש את המקור 

הימים שאחרי ל"ג בעומר מסמלים את חזרת השמחות לאולמות ללבבות ולרחובות ירושלים. 

יהודה שוקרון הרוויח ביושר את הכינוי "מולטי-טאלנט" (או בעברית "רב-כישרונות") כשבין עיסוקיו הרבים שדרן ברדיו קול-חי(בתכנית יומית עם שותפו ליצירה ולשמחה אלעד כהן) זמר ותקליטן בשמחות, ומאמן ומכשיר את הדור הבא של הקריינים, אך הדבר שמזוהה עמו יותר מכל זה החיקויים. יהודה מספר בדרכו הייחודית מה קרה פעם אחת כשחיקה את רה"מ נתניהו, וקיבל ממנו ביקורת בזמן אמת. האם זה נגמר בנזיפה או באישור לרוטציה בראשות הממשלה? צפו, תשמחו ותסמכו על יהודה שיהיה פה שמח! 

"אויבער חוכמעס" עם אריאל שרפר - בכל יום ראשון פרק חדש באתר סרוגים

אויבער חוכמעס יהודה שוקרון שמחות חיקויים אריאל שרפר

