ערבי ישראלי הואשם בהסתה לטרור והזדהות עם חמאס

כתב אישום הוגש נגד ערבי ישראלי מרהט, לאחר שהסית לטרור והזדהה עם ארגון הטרור חמאס

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד בדר חסנאת (24) מרהט, לאחר שפרסם ברשתות החברתיות תכנים המסיתים לטרור ומביעים הזדהות עם ארגוני טרור.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד נטלי בן שושן מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי במהלך החודשים האחרונים, בזמן שמדינת ישראל מצויה במלחמה רב-זירתית בעקבות מתקפת הטרור של 7 באוקטובר, פרסם חסנאת ברשתות החברתיות שורה של תכנים הכוללים דברי שבח ותמיכה בארגוני טרור, לצד פרסומים בעלי אופי מסית.

כך למשל, פרסם תמונה של ראשי ארגון הטרור חמאס שחוסלו, כשברקע מתנגן שיר שמשמעותו: "הם גיבורים שיצאו מן העולם הזה אך לא נכנעו ולא הושפלו, הם מכרו את נפשם לאללה והמוות לא היה קשה בעבורם".

במקרה נוסף פרסם תמונות של מנהיגים שונים, ובהם ראש ממשלת ישראל, נשיא ארצות הברית ונשיא רוסיה, כשברקע שיר שמשמעותו: "הריגתך היא המרפא שלי, לא תחיו בשלום".

עוד עולה כי חסנאת פרסם סרטון בו נראה ריקוד תימני מסורתי על דגלי ישראל וארצות הברית, לצד הכיתוב: "כאן מיוצרת יראת הכבוד בתימן – אחריות תימן", כשברקע שיר הלל למאבק המזוין. בין היתר פרסם חסנאת גם קטעים מנאומיהם של יחיא סינוואר, דובר חמאס, וחבר פרלמנט ירדני הכוללים מסרים בעלי אופי מתסיס ותומך במאבק אלים.