"לאהוב את עצמך כמו שאת": נועה קירל בשיר חדש על דימוי גוף

רגע לפני שהיא עולה על הבמה לסדרת הופעות הענק באמפי MAX ראשון לציון (4.6 ו-6.6), נועה קירל משחררת המנון פופ חדש שצולל אל אחת הסוגיות המורכבות של הדור הנוכחי: המרדף הבלתי פוסק אחרי אידיאל היופי והעיסוק באוכל.

השיר, שנכתב והולחן על ידי קירל יחד עם "נבחרת החלומות" שלה – רון ביטון, ג'ורדי, איתי שמעוני, טל קסטיאל ואיזי – נולד מתוך שיחות אישיות של הכוכבת עם חברותיה ומהתמודדותה הפרטית עם הביקורת הציבורית על משקלה לאורך השנים.

למרות הנושא הטעון, קירל בחרה בגישה מרעננת. במקום בלדה כבדה, השיר מביא זווית שמחה והומוריסטית שמטרתה להוריד את מפלס הלחץ סביב ספירת קלוריות ואימונים מפרכים.

נועה קירל משתפת: "אני וחברות שלי מתעסקות הרבה מהזמן שלנו באוכל ובאימונים. לכל אחת יש סוגיה עם המשקל שלה, אף אחת לא מרוצה, וכולנו כל הזמן אוכלות סרטים גם על הגוף ובעיקר על מה שאנחנו אוכלות. רוב הנשים שאני מכירה, מנערות ועד נשים מבוגרות, חיות בתוך מחשבות בלתי פוסקות על מה אכלנו, מה נאכל והאם זה מספיק. יש תחושה מתמדת של חוסר סיפוק, של ביקורת עצמית, ושל רצון להיות אחרת. האם התאמנתי מספיק? כמה קלוריות שרפתי? כשנכנסנו לאולפן הרגשתי שחייבים לעסוק בנושא הזה בשיר ולהעלות את המודעות, אבל לעשות את זה ברגישות, בלי לפגוע בנערות שמתמודדות עם הפרעות אכילה. לכן בחרתי להביא זווית שמחה, הומוריסטית וכיפית לעניין. כמי שמתעסקים במשקל שלה מגיל צעיר, אני יכולה לומר שזה משהו שפגש גם אותי באופן אישי. המסע האמיתי הוא לאהוב את עצמך כמו שאת. חייבים לעוף על החיים ולקבל את עצמנו גם כשזה מרגיש מאתגר, כי זה מי שאנחנו".