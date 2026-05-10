משפחתו של ימנו זלקה זועמת: "הפרקליטות מאפשרת את הרצח הבא"

משפחתו של ימנו זלקה ז"ל במתקפה חסרת תקדים נגד הכוונה להקל בסעיפי האישום: "הפרקליטות בחרה להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא" • האחות ירוס לשוטרים באולם: "אפילו אחד מכם לא היה שם להגן על אח שלנו - כל מי שהשתתף באמבוש הוא רוצח"

משפחת זלקה הגיעה הבוקר (ראשון) לבית המשפט כשהיא טעונה בכאב וזעם רב, בעקבות החלטת הפרקליטות שלא לייחס לנאשמים רצח בכוונה תחילה אלא להסתפק בסעיף "רצח באדישות".



בני המשפחה פתחו במתקפה חריפה וטענו כי המערכת הפקירה את יקירם פעמיים – פעם אחת כשלא הגנה עליו בזמן אמת, ופעם שנייה כעת, כשהיא בוחרת לטענתם בצד של העבריינים. "במקום להבין את גודל השעה ולהגיש אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו", מסרו בני המשפחה המזועזעים.

במהלך הדיון, פנתה אחותו של ימנו, ירוס, לשוטרים הרבים שאבטחו את האולם והטיחה בהם ביקורת קשה על התנהלות כוחות הביטחון בליל האירוע. "איבדנו את אח שלנו הקטן, ותראו כמה שוטרים יש כאן מסביב.

על מה הם מגינים? על אוויר ריק?", זעקה ירוס בכאב. היא הוסיפה כי המחדל זועק לשמים: "אפילו אחד מהם לא היה שם להגן על אח שלנו. כל מי שהשתתף באמבוש עליו הוא רוצח".



הביקורת של המשפחה מתמקדת בפער שבין המציאות בשטח לבין הקו המשפטי שמובילה הפרקליטות, המנמקת את ההחלטה בקשיים ראייתיים. לטענת המשפחה, הנאשמים פעלו באופן מחושב כדי לנצל את פרצות החוק.



"הרוצח צדק - הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול", אמרו בני המשפחה, והדגישו כי הטענה להיעדר ראיות מספיקות היא "ביזיון", שכן לשיטתם קיימות הוכחות ברורות לתכנון מוקדם, לביצוע ולכוונת תחילה.

האירוע הקשה, שהותיר חלל עמוק בקרב קרוביו וחבריו של ימנו בנימין זלקה, ממשיך להסעיר את פתח תקווה ואת המדינה כולה. המשפחה הזהירה בסיום הדיון כי הבחירה בנתיב המקל מעבירה מסר מסוכן לעבריינים ומפקירה את שלום הציבור.



"בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה - הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת", סיכמו, "ובמדיניות הזו, היא פשוט מאפשרת את הרצח הבא".