איפה ההגינות? האפליה של איגוד השידור האירופי נגד ישראל

בזמן שכל המדינות נהנות מקמפיינים ממומנים ועידוד הצבעות, ב-EBU החליטו לעצור את הפרסומים המעודדים הצבעה לישראל. האם ה"פוליטיקה" נכנסת רק כשזה נוגע אלינו?

עולם האירוויזיון תמיד התגאה בהיותו אירוע חגיגי שמאחד עמים מעל לפוליטיקה, תחת הסיסמה "United By Music". אבל נראה שבשנה האחרונה, הסיסמה הזו תקפה לכולם – חוץ מלישראל.

על פי הדיווחים האחרונים (באתר Euromix), איגוד השידור האירופי (EBU) פעל באופן אקטיבי לעצירת קמפיין ההצבעות של ישראל ברשתות החברתיות וביקש מהמשלחת הישראלית ומתאגיד השידור הישראלי להסירם - בעוד שלשאר המדינות אין שום מגבלה לעשות זאת. מדובר בצעד חריג ומפלה, שכן מדינות רבות משתמשות באופן קבוע בקידום ממומן כדי להזכיר לקהל האירופי להצביע להן.

מה שאסור לישראל – מותר לאחרות: בעוד שמשלחות אחרות מעלות תכנים, מריצות קמפיינים ופועלות בכל דרך לגיטימית לגייס קולות, המשלחת הישראלית נתקלת שוב ושוב ב"חומות" של רגולציה סלקטיבית. הטענה המרכזית שעולה היא לצביעות זועקת: כשמדובר במדינות אחרות, זה נחשב ל"קידום התחרות", אך כשמדובר בישראל פתאום נזכרים ב-EBU בחוקים נוקשים ומגבילים.

זוהי לא הפעם הראשונה השנה שאיגוד השידור האירופי מערים קשיים על ישראל, החל מפסילת שירים בטענה למסרים פוליטיים (בעוד שירים של מדינות אחרות עם רמזים דומים עברו ללא בעיה) ועד ליחס קר מאחורי הקלעים.