"כאבים מטורפים": כוכבת "אהבה חדשה" הובהלה לבית חולים

יומיים לפני יום הולדתה: כוכבת "אהבה חדשה" שיתפה את עוקביה מהמיון כי היא סובלת מכאבים עזים, והרופאים בודקים חשד לאפנדיציט

כוכבת הריאליטי ליה נגה ("אהבה חדשה") העבירה לילה לא שקט בבית החולים.

בסטורי שהעלתה במוצאי שבת לחשבון האינסטגרם שלה, שיתפה נגה תמונה של ידה עם עירוי וכתבה: "טוב, עכשיו ברצינות, הגענו למיון אחרי שסבלתי מכאבים מטורפים בבטן, משהו לא רגיל. עשו לי בדיקות ואמרו לי שיש חשד לאפנדיציט".

העיתוי של האירוע הרפואי רגיש במיוחד עבור הכוכבת, שכן בעוד יומיים היא צפויה לחגוג את יום הולדתה. בסטורי נוסף שהעלתה בשחור-לבן לצד בן זוגה שתמך בה, כתבה בבאסה: "איזה לא מתאים זה, הריון יומיים לפני יום הולדת". נכון לעכשיו, נגה ממתינה לתוצאות הצילום והבדיקות המקיפות כדי להחליט על המשך טיפול.