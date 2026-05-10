מיקי זוהר מאשים: "אסון ה-7 באוקטובר נרקם בממשלת בנט-לפיד"



שר התרבות והספורט מיקי זוהר התראיין היום (ראשון) ברדיו 103fm בנוגע לחקירה המנהלת נגדו והבחירות המתקרבות.

תחילה אמר זוהר: "איך עובד המוח האסלאמי הקיצוני? הוא נמצא בחמאס, בחיזבאללה איראן – הוא מזהה חולשה כשאתה לא ברור מול האויב שלך. כשהם ראו ממשלה שנתמכת על ידי מפלגה אסלאמית, מקטעת ולא ברורה בעמדות שלה, הם זיהו חולשה. מי שחושב שזה לא יקרה אם תקום ממשלה דומה שנשענת על המפלגות ערביות, 7 באוקטובר הבא בדרך", אמר.

עוד הוא הויסף בהקשר של ה-7 באוקטובר: "האירוע הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת של בנט ולפיד כראשי ממשלה. אנחנו יודעים גם מהתמונה המודיעינית שסינוואר תכנן את הדבר הזה כשראה את חולשת הממשלה", טען השר זוהר. "כשעלינו לשלטון התחילו הוויכוחים בתוך העם בכל מה שקשור לרפורמה המשפטית ונוצר פילוג, יכול להיות שזה היה טריגר משמעותי להחלטה שלו".

הוא הוסיף כי "כל מדינת ישראל, על כל אזרחיה מימין ושמאל, קיבלה סטירה מצלצלת. העם הזה קם מהמצב הכי נורא שיש, והצליח לנצח את אויביו מתוך כל הצער על האירוע הכי קשה שהיה לישראל מאז הקמתה. העם קם, התמודד וניצח את אויביו".

בנוגע לחקירתו אמר: "אני מקווה שהחקירה הסתיימה, אין לי מה להסתיר, ולא קיבלתי שום דבר מאף אחד מעולם. אני לא יודע האם יש המשך לחקירה, אבל אם יש - אני פה", אמר. "בסופו של דבר אני כן מאמין שיש אכיפה בררנית לכיוון שלנו. יש איזה מגמה להציג אותנו 'מושחתים נמאסתם'. אנחנו חושב שיש יד קלה על ההדק בכל מה שקשור לנבחרי ימין. הסיפור שלי יהיה קו פרשת מים נפלא לגבי ההמשך", הוסיף.



