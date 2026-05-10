"היועמ"שית מבזה את בית המשפט": פרקליטי הממשלה משיבים אש

לאחר שדחתה שוב ושוב את הגשת תשובתה בעניין העתירות נגד מינוי רומן גופמן - פרקליטי הממשלה משיבים אש: "אין להתיר לחוטאת לצאת נשכרת והגיעה השעה לשים קץ להתנהלות זו"

לאחר שבשבוע שעבר התבקשה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, להסביר מדוע אסרה על הוועדה למינוי בכירים להשיב לעתירות באמצעות ייצוג פרטי, פרקליטי הממשלה וגופמן פנו במכתב לבג"ץ ותקפו בחריפות את היועמשית ודרשו "לא להתיר לה להגיש תגובה בנושא".





נזכיר כי היועמ"שית היתה צריכה למסור את תגובתה עד ליום שישי האחרון, אלא שהיא הגישה בקשת אורכה, אחרי שעבר זמן ההגשה.

עורכי הדין הראל ושלם פנו לבית המשפט, טענו כי היועמ"שית מבזה אותו ודרשו: "אנו מבקשים מבית המשפט לנהוג ביועצת כפי שהוא נוהג בדרך כלל ובסתם מתדיין: להורות על דיון בעתירות בהיעדרה, לא להתיר לה להגיש תגובה וככל שזו תוגש להוציאה מן התיק. אין להתיר לחוטאת לצאת נשכרת והגיעה השעה לשים קץ להתנהלות זו שפוגעת הן באמון הציבור כלפי בית המשפט הנכבד, הן באמון הציבור כלפי מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה והן באמון הציבור במערכת המשפט בכלל".



